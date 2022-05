Fussball: NLB Frauen – Frauenteam des FCW noch

nicht aus dem Schneider Im Duell der beiden abstiegsgefährdeten Teams brauchten sowohl der FC Winterthur als auch die Gastgeberinnen des FC Küssnacht am Rigi den Sieg. Am Ende hiess es 2:2, doch beide Teams hatten ihre Chancen zum Siegtreffer. Markus Wyss

Mit einem Heimsieg am kommenden Samstag gegen das schlechter klassierte Luzern könnte sich das Team von Trainerin Adrienne Krysl etwas Luft verschaffen. Foto: Urs Kindhauser



Nach dem Schlusspfiff wusste FCW-Trainerin Adrienne Krysl nicht so richtig, wie sie dieses 2:2 im Abstiegsduell einstufen soll. Sie ärgerte sich, weil ihr Team zweimal einen Vorsprung preisgegeben hatte. Sie trauerte den Torchancen nach, welche Ihre Spielerinnen in der Schlussphase noch gehabt und ausgelassen hatten. Aber sie gestand auch ein: «Auch Küssnacht hatte in diesem Match, in dem beide Teams die drei Punkte gebraucht hätten, nach dem Ausgleich Chancen zum 3:2.»