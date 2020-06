Frauenstreik 2020 in Winterthur – Fraulenzen für die Gleichstellung Diesen Sonntag wird wieder demonstriert: Zum Jahrestag des letztjährigen Frauenstreiks geht es für die Gleichstellung auf die Strasse. Coronabedingt in Kleingruppen. Jonas Keller

2019 lockte der Frauenstreik tausende auf die Steinberggasse. Dieses Jahr soll der Protest in Kleingruppen stattfinden. Bild: Marc Dahinden

Hunderttausende demonstrierten letzten Juni in der ganzen Schweiz für die Gleichstellung von Frauen. Was hat sich geändert seitdem? Nicht viel, konstatiert Ivonne Rebour, die den diesjährigen Aktionstag in Winterthur mitorganisiert. Oder zumindest nicht genug, findet sie. Die Bewegung rüstet sich deshalb für weitere Jahre des Ringens – diesen Sonntag mit einem organisierten «Fraulenzen».

Stricken bis zur Gleichstellung

Zwischen 14 und 16 Uhr treffen sich die Winterthurer Aktivistinnen und Gleichgesinnte am 14. Juni auf der Steinberggasse. Statt der Grossdemonstration von letztem Jahr heisst es aber wegen der Pandemie dieses Mal: Versammelt euch in Kleingruppen. In diesen soll der entspannte Umgang mit der ernsten Thematik zelebriert werden: Zum Beispiel mit Stricken – die so entstandenen Strickstücke sollen dereinst, wenn die Ziele der Bewegung erreicht sind, alle zusammengenäht werden. Oder schlicht damit, sich bei einem Protest-Picknick einmal eine Auszeit von den Belastungen des Frauseins zu nehmen.

Entsprechend gewählt ist der gemeinsame Schlüsselzeitpunkt des Protests: 15:24 Uhr. Ab dann arbeiten, statistisch gesehen, Frauen in der Schweiz verglichen mit ihren männlichen Kollegen jeden Tag ohne Lohn. «Wir werden lärmend auf diesen Moment aufmerksam machen», sagt Rebour. Lärm auf der Strasse – Musik im Radio: Mit einem Lied aus der lateinamerikanischen Bewegung «Ni una menos» gegen Gewalt an Frauen wird Radio Stadtfilter, das den ganzen Tag durch ein Sonderprogramm sendet, den Moment begehen.

Kraft schöpfen für nächstes Jahr

Ganz frei von äusseren Zwängen hat der diesjährige Aktionstag nicht Form angenommen – weder beim Format noch beim Datum. Eigentlich hätte er bereits am internationalen Frauentag am 8. März stattfinden sollen. Doch Corona kam dazwischen. Seit März konnte sich das Frauenstreik-Kollektiv nur noch online treffen, es blieb lange unklar, ob zum neuen Datum – gesetzt auf den 14. Juni, den Jahrestag des Frauenstreiks 2019 – überhaupt Versammlungen zugelassen sein werden.

Das «Fraulenzen» nun ist zwar ein den Umständen angepasster Protest. Es ist aber auch ein Bekenntnis zur langfristigen Ausrichtung der Bewegung. «Wir erholen uns gemeinsam, in Kleingruppen, und sammeln Kräfte für nächstes Jahr», erklärt Rebour den Gedanken hinter der Aktion. «Grosses Demonstrieren wird aller Voraussicht nach auch dann noch nötig sein.»

Aktueller denn je

Dass es im Kampf für die Gleichstellung einen langen Atem braucht, hat die wachsende Gruppe der Winterthurer Aktivistinnen im vergangenen Jahr wiederholt gemerkt. Nicht zufrieden gestellt hat sie besonders die Behandlung ihrer Forderungen an den Gemeinderat – zur Geschlechtergleichheit für städtische Angestellte, aber auch dazu, wie die Stadt zum Beispiel mit genügend Hortplätzen für mehr Chancengleichheit sorgen soll. Viele Antworten seien wenig konkret gewesen, so Rebour. Auf andere warte man noch immer.

«Die öffentliche Sicht hat sich durch den Frauenstreik letztes Jahr geändert.» Ivonne Rebour, Mitorganisatorin Frauenstreik Winterthur

Die Thematik sehen Rebour und ihre Mitstreiterinnen dabei als aktueller denn je an. Gerade während der Coronakrise sei die Mehrfachbelastung der Frauen noch offensichtlicher geworden: «In Berufen wie der Pflege, die mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden, waren die Arbeitnehmerinnen nicht nur stärker vom Virus gefährdet, sondern es wurde auch das Arbeitsrecht zeitweise ganz ausgesetzt. Die sowieso schon schlechten Arbeitsbedingungen haben sich damit in dieser kritischen Zeit noch verschlimmert.»

Trotzdem sieht Rebour auch Fortschritte: Bei der Lohntransparenz, bei der Diskussion um sexuelle und häusliche Gewalt, und vor allem beim allgemeinen Bewusstsein für die Problematik. «Die öffentliche Sicht hat sich durch den Frauenstreik letztes Jahr auf jeden Fall geändert. Es wird heute mehr darüber gesprochen», sagt sie. Und fügt an: «Doch es gibt noch viel zu tun.»