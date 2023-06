Teure Baupanne in Zürich – «Frechheit»: 22 Millionen Franken teure Baugrube schreckt Zürcher Politik auf Der Bau der Wache Nord in Oerlikon wird für die Stadt zum Albtraum. Die Kosten sind massiv gestiegen, Politiker sprechen von einem Planungsdebakel. Doch für die Stadt kommt ein Übungsabbruch nicht infrage. Martin Huber

Blick auf die mit Wasser gefüllte Baugrube an der Binzmühlestrasse in Oerlikon. Foto: Webcam Stadt Zürich

Stadtrat André Odermatt versuchte es mit Humor. «Von Baggern und Enten» lautete der Titel seiner «Tagblatt»-Kolumne vom 31. Mai über den Reiz von Zürcher Baustellen. Dabei kam der Bauvorsteher auch auf die Baustelle der Wache Nord für Sanität und Feuerwehr in Oerlikon zu sprechen. «Trotz sorgfältiger Planung kann es aber auch unliebsame Überraschungen geben», schrieb Odermatt. So sei es auf der Baustelle zu «Herausforderungen mit dem Grundwasserspiegel» gekommen. «Nun schwimmen dort die Enten in der Baugrube. Zum Glück haben die Fachleute aber bereits eine gute Lösung gefunden.»