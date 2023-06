Tempo 30 in Winterthur – Auch Bezirksrat hält «Freie Fahrt»-Initiative für ungültig Der Bezirksrat Winterthur hat zwei Stimmrechtsrekurse im Zusammenhang mit der Volksinitiative «Freie Fahrt für den Bus» abgewiesen. UPDATE FOLGT

Tempo 30 sorgt in Winterthur für Diskussionen – nun hat der Bezirksrat eine Entscheidung gefällt. Foto: Franziska Rothenbuehler (Symbolbild)

Hinter der Volksinitiative «Freie Fahrt für den Bus - Kein flächendeckendes Tempo 30» stehen die Mitte und EDU. Die Initiative wurde im Frühjahr 2023 lanciert und fand rasch eine grosse Anzahl an Unterzeichnenden. Ziel der Initianten ist es, die Pläne des Stadtrats zu stoppen, bis ins Jahr 2040 flächendeckend Tempo 30 einzuführen – also auch auf Hauptstrassen. Die Initiative fordert, dass auf Strassen, wo ein Bus verkehrt, das Tempo nicht gesenkt werden darf.

Das Winterthurer Stadtparlament erklärte die Initiative am 6. März wegen juristischer Mängel für ungültig. Gegen diesen Beschluss erhoben «Die Mitte Stadt Winterthur» und eine Privatperson Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat. Sie beantragten, der Beschluss des Stadtparlaments vom 6. März sei aufzuheben und die Stadt Winterthur sei anzuweisen, über die Volksinitiative eine Volksabstimmung anzusetzen.

Der Bezirksrat weist diese Rekurse nun ab und stützt damit den Beschluss des Stadtparlaments. Mit dem Aufstellen einer direkt anwendbaren, allgemeingültigen Verkehrsregel ohne Einzelfallprüfung verstosse die vorliegende Initiative offensichtlich gegen Bundesrecht, heisst es in der Begründung des Bezirksrates.

