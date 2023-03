Prozess gegen Kosovos Ex-Präsidenten – Freiheitskämpfer, Staatsführer – und Kriegsverbrecher? Vor einem Sondertribunal in Den Haag beginnt der Prozess gegen Kosovos früheren Staatschef Hashim Thaçi und drei seiner Kampfgenossen. Die Frage ist, ob man ihnen Gewalttaten nachweisen kann. Enver Robelli

Beteuert seine Unschuld: Kosovos Ex-Präsident Hashim Thaçi während einer Gerichtsverhandlung in Den Haag. Foto: Jerry Lampen (EPA)

Der Tag, der sein Leben in ein Davor und ein Danach teilen wird, war bereits wolkenverhangen, als westliche Diplomaten das Büro von Hashim Thaçi betraten und ihm nahelegten, sich der Justiz zu stellen. An diesem 5. November 2020 erfuhr der kosovarische Präsident, dass ein Sondertribunal mit Sitz in Den Haag Anklage wegen Kriegsverbrechen gegen ihn erhoben habe.