Unruhe wegen Corona-Demos – Freiheitstrychler spalten Vereine im ganzen Land Konflikt in der Trychlerszene: Viele stören sich an den Trychlern, die sich an Corona-Demos beteiligen. Sich dagegen zu wehren, käme einem «sozialen Selbstmord» gleich. David Sarasin , Andreas Tobler

Sie spalten die Vereinslandschaft: Ein Freiheitstrychler während der Demonstration am vergangenen Donnerstag in Bern. Foto: Keystone

Im Takt wuchten die Trychler ihre Glocken durch die Menschenmenge auf dem Winterthurer Neumarkt. Tausende Demonstrierende sind am vergangenen Samstag gekommen, um gegen die Corona-Massnahmen des Bundesrates zu demonstrieren. Darunter die Freiheitstrychler, die auch an diesem Wochenende den Demonstrationszug der Massnahmenkritiker anführen.

Diese Trychler sind derzeit sehr präsent: auf den Fotos, die von Bundesrat Ueli Maurer vor einer Woche in der Kutte der Freiheitstrychler aufgenommen wurden; bei der Demo in Bern, als Massnahmenkritiker vor dem Bundeshaus demonstrierten – und es zu Ausschreitungen kam; in der SRF-«Arena», als man die Ereignisse von Bern aufarbeiten wollte.