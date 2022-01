Corona-Demonstration in Zürich – Freiheitstrychler versammeln sich in der Zürcher Innenstadt Medienkritiker, Impfskeptiker und Massnahmengegner rufen zur Demonstration mitten in Zürich auf. Jean-Marc Nia Ev Manz UPDATE FOLGT

Etwa 70 Freiheitstrychler warten am frühen Samstagnachmittag auf dem Helvetiaplatz auf den Beginn der Demonstration durch die Zürcher Innenstadt. Foto: Boris Müller

Seit Anfang Samstagnachmittag versammelten sich auf dem Zürcher Helvetiaplatz ein Mix aus verschiedenen Corona-Kritikern. Der Tross mit geschätzt rund 1000 Teilnehmenden zieht nun unter lautem Glockendröhnen über den Stauffacher Richtung Innenstadt. Unter den Demonstrierenden sind auch etwa 70 Freiheitstrychler in ihren markant weissen Kapuzenpullis.

Aus der Musikbox eines weiteren Teilnehmenden scheppert der Song «Max Don‘t Have Sex With Your Ex» der Gruppe E-Rotic, auf einem Plakat steht «Nein zu staatlich finanzierten Medien» und eine Schweizer Fahne trägt die Aufschrift «Gottes Segä über üsi Schwiz». Das offizielle Motto der Kundgebung lautet «Gegen das Mediengesetz» und richtet sich gegen das Massnahmenpaket zugunsten der Medien, über welches die Schweizer Bevölkerung am 13. Februar abstimmen wird. Die Stimmung ist friedlich.