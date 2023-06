Kolumne Stadtverbesserer – Freiheraus Wer sagt heute noch ungefiltert, was ihm durch den Kopf geht? Der Kolumnist freut sich über jeden, der auch mal eine halb gare Idee raushaut. Michael Graf

Am Donnerstag stutzte der Stadtverbesserer bei der Zeitungslektüre: Schlägt da tatsächlich der Taggenberg-Wirt vor, dass die Hälfte der Schnellimbisse schliessen sollte, damit die gehobene Gastronomie profitiert? Tatsächlich, der tüchtige Filip Strobl hat diesen etwas schrägen Gedanken geäussert. Sofort formte sich im Hirn des Stadtverbesserers der Widerspruch: Würde ernsthaft jemand einen Dreigänger bestellen, wenns keine Lieferpizza oder Migros-Restaurants gäbe? Das klingt auf den ersten Blick nach Marie Antoinette: Das Volk hat kein Brot? Soll es doch Kuchen essen.

Auf den zweiten Blick überwiegt dann eine wilde Freude die erste Irritation. Wie schön, dass sich jemand traut, auch mal eine originelle Idee oder einen provokanten Gedanken in der Zeitung zu äussern! Wahrscheinlich ist an der Idee ja etwas dran, wenn man sie nur wohlwollend liest: Mancher, der sich gutes Essen leisten könnte, knausert heute am falschen Ort, beim geselligen Essen. Und kauft sich stattdessen Zeug, das ihn nicht glücklich macht.

Strobl hat frisch von der Leber formuliert, das macht ihn sympathisch. Und zur Seltenheit. Selbst in harmlosen und positiven Zusammenhängen wollen sich viele Leute auf keinen Fall mehr in der Zeitung äussern, schon gar nicht mit Namen oder Bild. Sie wollen banalste Zitate zur Kontrolle – und ziehen sie dann doch zurück. Pointierte Äusserungen bekommt man zwar, aber von den immer gleichen Provokateuren, die sich davon politischen Gewinn versprechen. Normale Menschen, die freiheraus sagen, was ihnen durch den Kopf geht? Davon scheint es stetig weniger zu geben.

Eine Umfrage im Auftrag dieses Verlages hat ergeben, dass insbesondere bei den jüngeren Menschen sich viele nicht trauen, ihre Meinung in der Öffentlichkeit frei zu äussern, insbesondere wenn es um Politik geht. 41 Prozent der unter 34-Jährigen geben an, sich dies nicht uneingeschränkt zu trauen. Ein schlechtes Zeichen in einer direkten Demokratie, die vom Austausch lebt. Ein verunglückter Witz, und man wird in den sozialen Medien als Rassist oder Sexist gebrandmarkt; ein Sternchen in dem E-Mail an die Kolleg*innen, und man gilt als missionarisches Mitglied der Woke-Sekte.

Der Stadtverbesserer nimmt sich darum vor: Wenn das nächste Mal jemand etwas Unüberlegtes oder Halbgares dahersagt, das niemanden kränken will, wird er sich freuen statt ärgern. Zweiter Vorsatz: mal wieder gut essen gehen. Vielleicht ins Taggenberg.

