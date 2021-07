Siegesparty nach Spanien-Spiel? – Freinacht in Winterhur bei Nati-Sieg Stösst die Schweizer Fussball-Nati am Freitagabend ins den Halbfinal vor, wird die Sperrstunde aufgehoben. Till Hirsekorn

Zieht die Schweiz in den Halbfinal ein, gibt es in Winterthur eine Freinacht. Foto: Leserbild 20M

Nach dem Sieg über Frankreich und dem Einzug in den Viertelfinal an der Fussball-Europameisterschaft strömten am Montag gegen Mitternacht euphorische Fans ins Stadtzentrum. Erst gegen 1.30 Uhr leerten sich die Technikumstrasse und der Archplatz wieder langsam.

Folgt am Freitag gegen Spanien der nächste Coup? Sicherheitsvorsteherin Katrin Cometta (GLP) scheint dies nicht auszuschliessen. Gewinnt die Nati, ist in Winterthur die Sperrstunde aufgehoben: Freinacht! Zumindest drinnen in den Bars und Restaurants. Gartenwirtschaften müssen um Mitternacht schliessen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Euphorie ist gross: Beim Public-Viewing Fussballschuppen in Töss waren die 500 Tickets offenbar innert weniger Minuten ausverkauft, das Ticketing brach wegen des grossen Andrangs kurzzeitig zusammen.





