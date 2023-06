Urteil im Fall Mike Ben Peter – Sechs Polizisten von fahrlässiger Tötung freigesprochen Das Bezirksgericht Lausanne hat geurteilt, dass die Stadtpolizisten bei der Festnahme des Nigerianers Mike Ben Peter verhältnismässig gehandelt hatten. Philippe Reichen aus Renens

Sechs Lausanner Stadtpolizisten mussten sich wegen vorsätzlicher Tötung vor Gericht verantworten. Gerichtszeichnung: Frédéric Bott (Keystone)

Das Urteil des Bezirksgerichts Lausanne im Polizistenprozess war nach vier teils turbulenten Prozesstagen mit Spannung erwartet worden. Staatsanwalt Laurent Maye hatte gegen sechs Polizisten wegen vorsätzlicher Tötung zwar Anklage erhoben, vor Gericht dann aber einen Freispruch gefordert.

Das Bezirksgericht hat nun geurteilt, dass die sechs Polizisten verhältnismässig gehandelt haben und sie vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen.

Die Polizisten waren beschuldigt, in der Nacht vom 28. Februar 2018 bei einer Aktion gegen Strassendealer in der Lausanner Innenstadt den Tod des 39-jährigen Nigerianers Mike Ben Peter verursacht zu haben. Ein Polizist war allein im Quartier oberhalb des Bahnhofs unterwegs, als er den dunkelhäutigen Mike Ben Peter mit einem Plastiksack hantieren sah. Als er ihn kontrollieren wollte, eskalierte die Situation.

Der Nigerianer wollte sich der Kontrolle entziehen, worauf der Polizist ihm sein Knie in die Genitalien schlug, ihn mit Pfefferspray besprühte und am Boden neutralisieren wollte. Dies gelang ihm erst mit der Hilfe von Polizistenkollegen. Zu sechst brachten sie Mike Ben Peter in Bauchlage, legten ihm Handschellen an und behielten ihn in dieser Position auf dem Boden. Dabei erlitt der Nigerianer einen Herzstillstand. Der 39-jährige Familienvater starb am nächsten Morgen im Universitätsspital Lausanne.



