Gegen Covid-19-Gesetz verstossen – Freispruch für Wirt der Zermatter «Walliserkanne» Mit seinem Widerstand gegen das Corona-Gesetz sorgte der Gastronom landesweit für Schlagzeilen. Nun hat ihn das Gericht in Visp überraschend nicht bestraft.

Die Zermatter «Walliserkanne» ist wegen Nichtbeachtung der Covid-Regeln geschlossen worden – die Polizei überwacht den Vorgang. Foto: Laurent Gillieron (Keystone/1. November 2021)

Der Wirt des Zermatter Restaurants «Walliserkanne» wurde vor dem Bezirksgericht Visp vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Covid-Gesetz freigesprochen. Begründet wird der Freispruch mit nicht verwertbaren Beweisen.

Der Anwalt des Gasthausbetreibers, David Zollinger, bestätigte am Donnerstagabend gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des Onlineportals der Zeitung «Walliser Bote». Das Gericht habe einen Grossteil der Beweise, welche die Staatsanwaltschaft der Anklage unterlegte, nicht zugelassen.

Im Verfahren seien Zeugen einvernommen und Personen befragt worden, ohne dass der Angeklagte und dessen Verteidiger darüber informiert und zu den Befragungen eingeladen worden seien, schreibt das Newsportal. Das habe das Mitwirkungs- und Teilnahmerecht des Angeklagten verletzt

Der Staat muss zudem die Kosten des Verfahrens bezahlen. Weiter wurde dem Wirt eine Entschädigung für den anwaltlichen Aufwand zugesprochen. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hat 20 Tage Zeit, um beim Kantonsgericht eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen.

Einsprache gegen Strafbefehl

Anwalt Zollinger zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. Aus Sicht der Verteidigung sei vor allem das Vorgehen der Polizei sehr befremdlich gewesen. Umso mehr schätzt die Verteidigung die nüchterne und unabhängige Haltung, mit welcher das Gericht die Akten geprüft habe.

Der Betreiber des Restaurants hatte sich vor Gericht gegen eine drohende Busse wegen Verstosses gegen die 2021 geltenden Corona-Schutzmassnahmen gewehrt. Er war per Strafbefehl verurteilt worden, erhob jedoch Einsprache dagegen. Deshalb kam es es zum Prozess.

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Verletzung der Covid-19-Verordnung aus dem Jahr 2021 eine Busse von 600 Franken und bei Nichtbezahlen eine Ersatzstrafe von sechs Tagen beantragt. Ausserdem hätte der Wirt die Verfahrenskosten in Höhe von 500 Franken übernehmen sollen.

Die Vorwürfe gegen den Gastronomen aus Zermatt gehen auf den 15. September 2021 zurück. An diesem Tag führte die Polizei eine Kontrolle in seinem Lokal durch, in dem vier Tische mit Gästen besetzt waren. Sie wurden gebeten, ihre Covid-Zertifikate vorzuweisen.

Gäste ohne Zertifikat

Laut Staatsanwaltschaft konnten sich nur die Gäste von drei Tischen gegenüber der Polizei mit einem gültigen Covid-Zertifikat ausweisen. Ein Paar, das am vierten Tisch bei einem Drink sass, weigerte sich gemäss Aussagen der Polizisten, ihre Identität preiszugeben und sich auszuweisen.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Gastronomen vor, seiner Verantwortung nicht nachgekommen zu sein, indem er die Covid-Bescheinigungen seiner Kunden nicht geprüft hat oder nicht durch seine Mitarbeiter prüfen liess. Damit handelte er laut der Staatsanwaltschaft wissentlich und willentlich und somit vorsätzlich.

Bar auf Betonblöcken

Die Betreiber der Walliserkanne machten im Herbst 2021 Schlagzeilen, als das Restaurant per Beschluss der Walliser Regierung geschlossen wurde, weil sie die Covid-Pässe ihrer Kunden nicht kontrollierten.

Als sie weiterhin ihre Gäste bedienten und eine Bar auf Betonblöcken improvisierten, die von der Polizei vor dem Eingang des Lokals aufgestellt worden waren, wurden sie am 31. Oktober festgenommen.

SDA/fal

