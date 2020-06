Bezirksgericht Winterthur – Freispruch vom Vorwurf der mehrfachen Schändung Das Bezirksgericht hat einem 32-jährigen Schweizer die ihm vorgeworfenen sexuellen Vergehen nicht nachweisen können – und sprach ihn frei. Thomas Münzel

Am Bezirksgericht Winterthur wurde am Donnerstag ein Mann vom Vorwurf der mehrfachen Schändung freigesprochen. Foto: Thomas Egli

Beide Aussagen klangen glaubwürdig. Sowohl jene des Beschuldigten als auch diejenige der Klägerin. Seit Mittwoch versuchte ein 32-jähriger Mann dem Richtergremium am Bezirksgericht Winterthur glaubhaft zu machen, weshalb er seine frühere Freundin – entgegen dem, was ihm vorgeworfen wurde – nie im Schlaf sexuell belästigt hat. Die Klägerin legte ihrerseits vor dem Gericht ebenso überzeugend dar, wie es damals in der Partnerschaft zu den sexuellen Übergriffen gekommen war. Am Schluss stand Aussage gegen Aussage.