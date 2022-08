Lebensmittel retten in Winterthur – Freiwillige für das grösste Foodsaving-Projekt der Schweiz gesucht Der Verein Tischlein deck dich verdoppelt auf Ende Jahr die Menge an Früchten und Gemüse, die er vor der Vernichtung rettet. Coop liefert täglich sechs Tonnen an. Patrick Gut

Zwei Helfer rüsten im Logistikzentrum von «Tischlein deck dich» in Winterthur-Grüze Gemüse. Foto: Fabio Baranzini

Der nationale Verein Tischlein deck dich mit Hauptsitz in Winterthur steckt mitten im grössten Hosenlupf seiner Geschichte. Bis Ende Jahr wird der Verein in seinem Logistikzentrum in Winterthur-Grüze täglich etwa doppelt so viel Früchte und Gemüse retten wie bis anhin; statt sechs Tonnen sollen es rund zwölf Tonnen pro Tag sein. Pro Jahr sind das rund 1000 Tonnen Früchte und Gemüse, welche Tischlein deck dich zusammen mit Coop zusätzlich vor der Vernichtung retten und an armutsbetroffene Menschen in der Schweiz verteilen kann. «Damit wird Winterthur quasi zum Silicon Valley des Foodsaving», sagt Alex Stähli, der Geschäftsführer von Tischlein deck dich.