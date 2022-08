Fuss- und Veloverkehr in Zürich – Freiwillige sollen ihre Bewegungsdaten spenden – für einen besseren Verkehr Mit einer Datenspende können Zürcherinnen und Zürcher einen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten. Eine App zeichnet dazu die zurückgelegten Wege auf und stellt sie Verwaltung und Forschung zur Verfügung.

Mit freiwilligen Datenspenden will die Stadt Zürich das Mobilitätsverhalten besser verstehen, um den Fuss- und Veloverkehr gezielt zu fördern. (Symbolbild) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Stadt Zürich will mehr Informationen über den Fuss- und Veloverkehr in der Stadt, um diesen gezielt zu fördern. Dafür setzt sie auf die Beteiligung von Personen, die freiwillig ihre Mobilitätsdaten zur Verfügung stellen.

Mit dem Projekt «Datenspende für Gemeinnützigkeit» können Zürcherinnen und Zürcher einen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung leisten, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Die Datenspende erfolgt über eine Mobile-App und die Erkenntnisse werden in anonymisierter Form Verwaltungen, Forschungsinstitutionen und weiteren Organisationen zur Verfügung gestellt.

Genossenschafter bestimmen über ihre Daten

Verwaltet werden die Daten von der Datengenossenschaft Posmo. Alle Personen, die eigene Daten über die Mobile-App spenden, können Genossenschafterinnen oder Genossenschafter werden und mitentscheiden, welche Institutionen die aggregierten Daten und Erkenntnisse nutzen können.

Die Stadt Zürich erhält ausschliesslich anonymisierte Auswertungen zum Velo- und Fussverkehr in der Stadt und hat zu keinem Zeitpunkt Einsicht in die individuellen Mobilitätsprofile der Nutzerinnen und Nutzer, wie es in der Mitteilung heisst.

Das Pionierprojekt wird von der Stiftung Risiko-Dialog zusammen mit der Universität Zürich und der Genossenschaft Posmo Schweiz mit Unterstützung der Stiftung Mercator Schweiz und der Stadtentwicklung Zürich bis Ende 2023 umgesetzt.

