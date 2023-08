Freizeit in Winterthur – Hier klirren die Schwerter, hier rasseln die Säbel Die Säbelrassler sind ein Verein, in dem mit Waffen aus dem Mittelalter gefochten und gestochen wird. Dabei geht es nicht um rohe Gewalt, wie man sie sich im Mittelalter vorstellt, sondern um Technik. Belina Rohner , Enzo Lopardo Fotos

Die Wände sind weiss. Unter dem grellen Licht der Neonleuchte betritt Ferdinand Hutter den Trainingsraum drei und ruft: «Alle holen sich eine Rüstung!» Sofort wuseln die Anwesenden – vor allem Männer zwischen 18 und 40 Jahren – in den Waffenraum und streifen sich ihre Schutzkleidung über. Hutter hat den Verein vor sechs Jahren gegründet. Die Mitglieder trainieren in einem geräumigen Keller, unweit vom Bahnhof Oberwinterthur. Dort üben sie sich im mittelalterlichen Schwertkampf Historian European Martial Arts, kurz Hema. Das heisst: Man kämpft mit Speer, Axt, Kurz- und Langschwert. Jeden Monat steht eine andere Waffe im Fokus. Heute ist es das Langschwert.

«In unseren Trainings geht es um korrekten Sport», erzählt Hutter. Zwar seien die meisten Waffen originalgetreu nachgebaut, doch der Fokus liege nicht auf dem Mittelalter. «Im Schwertkampf geht es nicht nur ums ‹Cool-Aussehen› oder ‹Aufeinander-Einschlagen›», sagt Hutter. Wer mit Schwertern kämpft, müsse immer konzentriert sein. «Schwere Verletzungen kommen nur selten vor.»

Andrin Schumacher, Mitte zwanzig, hat sich seine Rüstung inzwischen übergezogen: Knie- und Ellbogenschützer sowie ein Daunenmantel bedecken seinen Körper. Er erzählt: «Mit der Rüstung kommt man ganz schön ins Schwitzen.» Die Jacke ist nämlich sehr kompakt und nicht atmungsaktiv. In seiner Hand hält er ein metallenes Übungsschwert, eine sogenannte Fechtfeder. Schumacher zieht sich seinen Helm über und betritt den Ring: in diesem Fall ein Viereck, das mit Verkehrspylonen markiert ist. Sein Gegner wartet bereits auf ihn. Ausserhalb des Feldes stehen zwei Schiedsrichter, die den Kampf beobachten und intervenieren, wenn es zu einem Punkt kommt. Bevor die Schwerter aufeinanderklirren, verneigen sich die Kämpfenden voreinander sowie vor den Schiedsrichtern. Vorsichtig nähern sie sich einander und versuchen, den anderen zuerst mit der Waffe zu treffen. Es ist ein Tanz, ähnlich dem Fechten. Schumacher trifft seinen Gegner nach einem Schlagabtausch am rechten Oberarm und ein Schiri ruft: «Stop!». Ein Punkt für Schumacher. Berührungen am Körper zählen einen Punkt, am Kopf sind es zwei. Verliert man seine Waffe, erhält der Gegner sogar drei Punkte.

Treffer oder nicht? Viel Diskussionsbedarf

Anders als beim Fechten oder Fussball gibt es keine Sensoren oder Kameras, die für die Punkteverteilung zuständig sind. Die Schiedsrichter entscheiden von Auge. Um dabei fair und genau zu bleiben, stehen bis zu vier Schiedsrichter um die Kämpfenden. Die Entscheidungen seien oft umstritten. «Wir diskutieren viel. Entweder entscheiden wir dann gemeinsam oder es geht in die nächste Runde», sagt Lenzlinger. Schumachers Kampf geht weiter. Er geht leicht in die Knie und versucht, seinen Gegner mit dem Schwert am Kopf zu treffen. Dieser pariert den Angriff jedoch. Beide Kämpfer lassen den Blick nicht voneinander ab. Dann stösst Schumachers Gegner zu. Sein Schwert prallt an Schumachers Bauch ab. «Stop!», ruft Lenzlinger. Die beiden Säbelrassler gehen auseinander und Schumachers Gegner erhält zwei Punkte. Nach fünf Runden geht Schumacher als Sieger aus dem Kampf heraus. Kurz nach der Verbeugung, die das Ende des Zweikampfes signalisiert, zieht er seinen Helm aus. Schweissüberströmt, aber zufrieden trinkt er aus seiner Wasserflasche.

Im grell erleuchteten Raum wird es immer muffiger, je länger das Training dauert. Die schweren Rüstungen tragen ihren Teil dazu bei. Neben den rasselnden Schwertern und den «Stop!»-Rufen der Schiedsrichter sind zahlreiche Gespräche zu hören. «Vor tausend Jahren hätte jeder unserer Kämpfe mit dem Tod geendet. Zum Glück simulieren wir nur!», sagt Marc Spaltenstein. Er ist seit einem halben Jahr ein Säbelrassler. «Die Ästhetik vom Mittelalter gefällt mir. Ausserdem habe ich sechs Jahre lang Kung-Fu gemacht. Als Säbelrassler kann ich diese beiden Interessen vereinen.»

Nach eineinhalb Stunden Schwerterklirren ist das Training zu Ende. Zum Abschluss stellen sich alle Teilnehmer in eine Reihe und verneigen sich mit ihrem Schwert vor Hutter. «Gute Arbeit!», ruft Ferdinand Hutter. Die Gruppe zerstreut sich, und unter lauten Gesprächen werden die Rüstungen ausgezogen und die Schwerter versorgt.



