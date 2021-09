Wanderhandwerker in Dachsen – Fremde reinigen ungebeten den Vorplatz – und wollen Geld In Dachsen gehen offenbar sogenannte Wanderhandwerker um. Sie führen Arbeiten aus, für die sie keinen Auftrag haben, und wollen dafür bezahlt werden. Die Polizei ermittelt. Eva Wanner

In Dachsen gehen Wanderhandwerker um, die ungefragt den Vorplatz reinigen und dann Geld dafür wollen. Foto: Madeleine Schoder

Stellen Sie sich vor, jemand klingelt an der Tür, sagt, er habe eben am Haus gearbeitet und wolle dafür nun bezahlt werden. Dass er bei Ihnen handwerkelt, haben Sie nicht gewusst. Was würden Sie tun? Wären Sie überrumpelt und würden bezahlen oder würden Sie die Person(en) wegschicken?

Die Polizei rufen wäre richtig – und dazu rät auch eine Frau in der Facebook-Gruppe «Du bist ein Dachsemer/in, wenn du». Dort hat sie ein Foto von einem blauen Kombi mit ausländischem Nummernschild gepostet und dazu eine eindringliche Warnung verfasst: Mehrere männliche Personen würden ungefragt den Hausplatz reinigen und anschliessend «einen hohen Betrag für die Reinigung verlangen». Der Beitrag wurde fleissig auf der Social-Media-Plattform weiterverbreitet und auch kommentiert. Eine Betroffene schreibt, ein Mann über 55 Jahre mit englischem Akzent habe vor ihrer Tür gestanden – «20 Minuten später kam die Polizei».