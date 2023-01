Probefahrt – Freude am Stromern Der iX M60 ist nicht nur das erste Elektroauto, das die M GmbH entwickelt hat – mit über 1000 Nm Drehmoment ist es auch das stärkste Serienmodell von BMW. Dave Schneider

Weit über 600 PS und ein Drehmoment jenseits von 1000 Nm – auf solche Zahlen ist die M GmbH auch nach 50 Jahren Unternehmensgeschichte stolz. Der hauseigene Tuner von BMW hat in diesen fünf Jahrzehnten schon einige eindrückliche Kraftpakete auf die Räder gestellt, aber dieses hier ist anders: Mit dem iX M60 haben die Leistungsspezialisten aus Garching nämlich ihr erstes von Grund auf als Elektroauto konzipiertes Modell unter ihre Fittiche genommen. Das Resultat ist das stärkste Serienmodell von BMW – und natürlich auch das schnellste Elektroauto der Bayern.

Schwachbrüstig motorisiert ist der grosse E-SUV auch in seinen bereits erhältlichen Varianten xDrive40 und xDrive50 nicht, doch die M GmbH sah da noch Luft nach oben. Dazu haben die Entwickler der Tuning-Tochter die beiden Elektromotoren einer M-Kur unterzogen, was insbesondere der an der Hinterachse angeordneten Maschine zu einer hohen Leistungsdichte verhalf: 360 kW/489 PS leistet das hintere Aggregat, während die an der Vorderachse montierte Maschine 190 kW/258 PS generiert – die Systemleistung beträgt 455 kW/619 PS, das Systemdrehmoment 1015 Nm und im Launch-Control-Modus kurzzeitig sogar 1100 Nm. Das sorgt für schwindelerregende Fahrleistungen: Der leer 2650 Kilogramm wiegende Koloss sprintet los wie vom Katapult geschossen, erreicht nach 3,8 Sekunden Tempo 100 und zieht ohne Unterlass weiter bis zum Topspeed von 250 km/h.

Gut verteilte Pfunde

Wer diese irre Beschleunigung öfter auskostet, wird den iX M60 allerdings auch öfter ans Ladekabel hängen müssen, als ihm lieb sein kann – denn die Reichweite schrumpft unter Volllast schnell und beträchtlich. Dass der E-SUV im gemässigten Einsatz dennoch eine WLTP-Reichweite von 502 bis 561 Kilometer schaffen kann, liegt an seiner riesigen Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von 105,2 kWh. Neigt sich der Füllstand der Batterie dem Ende zu, lässt sie sich an der Schnellladesäule mit bis zu 195 kW laden – von 10 auf 80 Prozent füllen dauert so rund 40 Minuten.

Diese grosse Hochvoltbatterie hat natürlich ordentlich Gewicht, was der Philosophie der M GmbH grundlegend widerspricht. Doch da sie flach im Fahrzeugboden zwischen den Achsen platziert ist, spürt man diese Zusatzpfunde kaum – der dadurch sehr tiefe Schwerpunkt des Autos lässt den knapp fünf Meter langen iX sogar geradezu leichtfüssig erscheinen. Die Entwickler aus Garching haben der Luftfederung mit elektronisch geregelten Dämpfern ein grundsätzlich komfortables Set-up verpasst, das über den Fahrmodus-Schalter nach eigenem Gusto auch straffer geschaltet werden kann. Unkomfortabel wird der grosse SUV aber auch in der härtesten Abstimmung nicht.

Ein echter M?

Apropos Abstimmung: Auch dem elektrischen Allradantrieb haben die Spezialisten der Tuning-Tochter ihren Stempel aufgedrückt. Grundsätzlich wird der iX M60 über die Hinterräder angetrieben, was einerseits die Effizienz verbessert, zum andern aber ein heckbetontes und damit sportliches Fahrverhalten erzeugt. Nur bei Bedarf – bei mangelnder Traktion oder hoher Querbeschleunigung – schaltet sich der vordere Motor dazu; da beide Motoren komplett einzeln angesteuert werden, erfolgt die Momentverteilung deutlich schneller als bei einem mechanischen Allradantrieb mit Verteilergetriebe.

Dass das erste Elektroauto der M GmbH ausgerechnet ein grosser, schwerer SUV ist, mag einigen Fans der Tuning-Tochter sauer aufstossen. Doch das neue Topmodell steht für den aktuellen Zeitgeist: SUV sind nach wie vor sehr gefragt, Elektroantrieb ist für die Hersteller ein Muss, und viel Leistung steht weiterhin hoch im Kurs. Insofern ist der Entscheid von BMW, den iX in die M-Kur zu schicken, nachvollziehbar. Natürlich hat der M60 dabei auch optisch einige Features des Haus-Tuners erhalten – allerdings sind diese sehr dezent und passen gut zum Design des iX, das an sich ja schon sehr extrovertiert ist. Und auch beim Preis steht der Elektro-SUV ab 154’800 Franken anderen M-Produkten in nichts nach.

