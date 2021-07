In der Altstadt von Winterthur unterwegs – Freundin liess 23-Jährigen ohne Führerausweis ans Steuer Am Montag entzog sich ein junger Mann in Winterthur zu Fuss einer Polizeikontrolle. Er hatte zuvor einen Personenwagen ohne entsprechenden Führerausweis gelenkt.

Während einer Polizeikontrolle flüchtete am Montagabend ein 23-jähriger Mann aus dem Auto. Keystone / Symbolbild

Am Montagabend wollte eine Patrouille in der Innenstadt einen Autofahrer kontrollieren, der aufgrund seiner sportlichen Fahrweise aufgefallen war. Während des Anhaltens beobachtete der kontrollierende Polizist einen Fahrerwechsel, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei heisst. Als die Autoinsassen bemerkten, dass eine Kontrolle ansteht, ergriff ein 23-jähriger Mann zu Fuss die Flucht in Richtung Lindengut Park. Im Fahrzeug blieb nur noch dessen Freundin.

Der Lenker des Fahrzeuges, ein Schweizer Bürger, konnte einige Zeit später kontrolliert und zur Sache befragt werden. Es stellte sich heraus, dass er gar nicht im Besitze eines Führerausweises ist. Seine 20-jährige Freundin gab gegenüber der Polizei zu, dass sie ihrem Partner das Fahrzeug überlassen habe – im Bewusstsein darüber, dass dieser kein Motorfahrzeug lenken dürfe. Beide Beteiligten werden sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen.

