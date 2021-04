Eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg – Frieda F. – die Spionin aus Turbenthal 1940 wurde eine junge Frau aus Turbenthal wegen versuchter Spionage für Nazi-Deutschland angeklagt und verurteilt. Wie ist es dazu gekommen? Dominik Landwehr

Diese Postkarte zeigt Turbenthal im Jahr 1948. Im Dorf gingen die Ansichten über Deutschland während des Zweiten Weltkriegs weit auseinander. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Auf der Suche nach verlässlichen Informationen zu den Internierten im Tösstal im Zweiten Weltkrieg (Diese Zeitung berichtete) stiessen wir auf einen kleinen Nachlass im Staatsarchiv des Kantons Zürich. Es ist eine Sammlung von Akten aus dem Jahr 1940, die der Offizier und Heerespolizist Werner Zuppinger (1904–1969) hinterlassen hat.

Sie enthält einen bunten Querschnitt durch das, was in den Sommermonaten 1940 über seinen Tisch gegangen ist. Ein Glücksfall ist, dass ein Grossteil der Akten die Orte Rikon, Turbenthal und Wila, aber auch Madetswil, Pfäffikon und Fehraltdorf betrifft. Die Dokumente sind noch nicht erschlossen und liegen in drei kleinen Mäppchen, genau so, wie sie vor einigen Jahren abgeliefert wurden.