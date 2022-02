«Solidarität mit der Ukraine» – Gegen 10'000 Menschen an Friedensdemonstration in Bern

Vorschau

Angesichts der jüngsten russischen Kriegshandlungen wird am Samstagmittag in Bern von mehreren Seiten zu einer Friedensdemonstration und Solidaritätsbekundung für die Zivilbevölkerung der Ukraine aufgerufen. Gefordert werden klare Sanktionen gegenüber Russland vonseiten des Bundesrats.

Die Kundgebung soll ab 12 Uhr auf der Berner Schützenmatte stattfinden. Von dort soll ein bewilligter Umzug durch die Stadt durchgeführt werden. Der Bundesplatz bleibt für die Friedensdemo allerdings gesperrt. Der Platz sei um diese Zeit für den Wochenmarkt reserviert, wie eine Sprecherin der Berner Sicherheitsdirektion gegenüber «Radio SRF» sagte.

Zwei weitere Kundgebungen

Nach der Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine ist um 14 Uhr ausserdem eine antifaschistische Demonstation geplant.

In erster Linie richte sich dieser Protest gegen Rechtsextreme und die Vorkommnisse, die insbesondere am 22. Januar für Aufsehen sorgten, als Neonazis an der Spitze einer Massnahmen-Demonstration marschierten, so das Solidarische Bündnis Bern, das die Demonstation organisiert.

In der Innenstadt sind grössere Menschenansammlungen zu erwarten, denn darüber hinaus ist ein weiterer Protest vonseiten der Massnahmengegnerinnen und -gegner auf dem Berner Bahnhofplatz angekündigt worden. Wer hinter dem Aufruf steckt, bleibt unklar.

Gemäss dem Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause ist am Samstag mit möglichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. «Angesichts der weltpolitischen Lage hoffe ich auf einen friedlichen Verlauf am Samstag. Alles andere wäre nicht nachvollziehbar», so Nause.