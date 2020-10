Neuwahl Eulachtal und Brütten – Friedensrichterin tritt erneut an Die bisherige Richterin Barbara Claus-Schenker tritt erneut für sechs Jahre im Eulachtal und Brütten an. Sie habe gute Rückmeldungen erhalten. Nicole Döbeli

Bevor ein Fall vor Gericht landet und viel Geld kostet, versucht Friedensrichterin Barbara Claus-Schenker zu schlichten. Foto: Johanna Bossart

2021 stehen im ganzen Kanton Zürich Erneuerungswahlen für das Friedensrichteramt 2021 bis 2027 an. Für Barbara Claus-Schenker, seit elf Jahren Richterin in Brütten und seit zwei Jahren im Eulachtal, steht fest, dass sie sich erneut zur Verfügung stellen will: «Ich mache die Arbeit sehr gerne und gemäss den Rückmeldungen von Beteiligten und Statistiken auch gut.»

Ursprünglich war Claus-Schenker in Brütten angetreten, um einen Behördenschreck aus Zürich zu verhindern, der sich auf alle möglichen Ämter beworben hatte. Sie hat Literatur studiert, war danach in der Ausbildung tätig, machte Coachings, Teamentwicklungen und Konfliktmoderationen. Neben ihrem Amt als Friedensrichterin leitet Claus-Schenker seit einigen Jahren die Bibliothek in Brütten.