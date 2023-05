Gedanken zum Feiertag – Friedenstauben zu Pfingsten Heiligen Geist gibt es nicht ohne Tosen und Brausen, schreibt die Winterthurer Pfarrerin Delaja Mösinger. Wer Liebe und Frieden will, muss mit anderen darüber sprechen. Delaja Mösinger

Nach der Taufe Jesu im Jordan habe sich der Himmel geöffnet, und der Geist Gottes sei in Gestalt einer Taube herabgekommen, berichten die Evangelisten im Neuen Testament. Deshalb gilt diese als Symbol des Heiligen Geistes. Foto: Urs Jaudas

Ich sitze in der Steinberggasse beim Brunnen und schaue den Tauben zu. Träge und scheinbar ziellos spazieren sie umher. Sie lassen sich auch von den vorbeifahrenden Velos nicht aus der Ruhe bringen, riskieren lieber einen gebrochenen Flügel, als dass sie hektisch werden.

Eine Taube lässt sich mit dem typischen verspielten Flattern dicht neben mir nieder. So also muss ich mir das vorstellen, wenn es heisst, der Geist Gottes komme wie eine Taube vom Himmel herab – geht es mir durch den Kopf. So also gaukeln Friede und Liebe auf die Menschheit. Nur leider beschränkt sich der Vergleich von Heiligem Geist und Taube auf das Flugverhalten des Tieres.

Wie wäre es wohl, wenn sich der Heilige Geist wie die Tauben vermehren und ausbreiten würde? Ob er sich gleich den Tauben in immer grösserer Zahl genau dort ansammeln würde, wo auch die Menschen sich tummeln? Und würde man an jenen Orten neben den Schildern mit «Füttern verboten» auch noch welche mit «Füttern erwünscht» aufstellen? Wie freudenreich das wäre, wenn der Geist unablässig gurren und damit ein Grundrauschen von Liebe und Friede erzeugen würde …

Delaja Mösinger ist Pfarrerin an der reformierten Stadtkirche Winterthur. Foto: PD

Jäh werde ich durch einen heftigen Windstoss in meinem Wunschdenken unterbrochen. Die Tauben flattern verstört auf. Ach ja, es ist Pfingsten. Da zeigt sich der Heilige Geist im Gewand von tosendem Brausen. Er rüttelt eine Gruppe von Menschen auf, die vor kurzem noch die Botschaft von Frieden und Liebe verbreitet haben, jetzt aber verängstigt und entmutigt beisammensitzen.

Wie soeben die Tauben um mich herum, so werden diese Menschen aufgescheucht. Sie beginnen zu reden. Nein, ihre Stimmen sind kein Grundrauschen, kein beiläufiges Nebengeräusch. Die geistbeseelten Menschen reden sich an Pfingsten ins Feuer. Ihre Botschaft von Frieden und Liebe erhebt sich über alle anderen Frequenzen und wird plötzlich verständlich für alle, für jede und jeden.

Der Geist des Friedens und der Liebe darf nicht zu einem angenehmen Nebengeräusch verkommen.

Ein Frösteln ergreift mich. Der anhaltende Wind macht das Sitzen auf dem nackten Asphalt ungemütlich, und unversehens beginnt mich das Gurren der Tauben zu stören. Ich stehe auf und lasse mein Wunschdenken am Boden liegen. Es passt nicht in diese Welt. Es passt nicht zum Heiligen Geist.

Der Geist des Friedens und der Liebe darf nicht zu einem angenehmen Nebengeräusch verkommen. Beinahe schäme ich mich für mein unbedarftes Fabulieren, das von meinem gutbürgerlichen Wohlergehen zeugt. Wie kann ich nur: Ich wünsche mir ein friedvolles Gurren, während in der Welt Krieg, Gewalt, Unterdrückung und Zerstörung toben!

Während Menschen jede Hoffnung verlieren und sich Verzweiflung breitmacht – eben wie damals: Menschen verängstigt und entmutigt sind. Was brauchen wir da dringender als Pfingsten? Tosend und brausend soll der Geist vom Himmel stürzen. Er soll die Menschen aufrütteln und beseelen.

Das Reden von Frieden und Liebe muss zu einem brennenden Verlangen werden. Nichts haben wir nötiger als die Befähigung, für Frieden und Liebe Worte zu finden, die nicht nur das Gurren der Tauben, sondern auch das Donnern der Panzer und Dröhnen der Raketen übertönen. Worte, die jeder Mensch versteht.

