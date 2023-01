Bestattung in Winterthur – Friedhof Rosenberg bietet Gräber im Wald an Die Baumgräber auf dem Friedhof Rosenberg sind bald alle belegt. Als Alternative bietet der Friedhof nun Gräber im Wald an.

Die Baumgräber auf dem Friedhof Rosenberg sind so beliebt, dass bald keine Gräber mehr zur Verfügung stehen. Archivfoto: Madeleine Schoder

Seit 2008 bietet der Friedhof Rosenberg private Baumgräber und Gemeinschaftsbaumgräber an. In den letzten Jahren ist die Bestattung bei einem Baum immer beliebter geworden, und die Gräber sind mittlerweile fast alle belegt, teilt die Stadt Winterthur mit. Deshalb bietet die Stadt als Alternative neu Gräber im Wald an.

Für diese Waldgräber hat Stadtgrün eine Waldparzelle entlang des Seuzacherwegs ausgeschieden, die direkt an den Friedhof Rosenberg angrenzt. Eine Untersuchung des Waldbodens habe bestätigt, dass dort Asche ausgebracht werden könne, heisst es in der Mitteilung weiter. Der streng geschützte Wald werde nicht verändert. Die Waldgräber sollen deshalb in die normale Waldpflege integriert werden.

Ausgesucht werden können besonders kräftige und gesunde Bäume, die man über hundert Jahre stehen lassen kann. So definiert ein Revierförster wie üblich sogenannte Auslesebäume im Abstand von rund zehn bis fünfzehn Metern. Dabei handelt es sich um zehn verschiedene Baumarten wie Eiche, Kirsche, Nussbaum oder Weisstanne. Rund um jeden dieser Auslesebäume werden auf der Waldparzelle beim Friedhof acht Grabstellen geschaffen. Beigesetzt wird nur die Asche kremierter Verstorbener.

Waldstück soll ökologisch aufgewertet werden

Damit die Angehörigen die Gräber leicht finden können, wird das Gebiet ausgeschildert und jeder Auslesebaum markiert. Es werden keine neuen Wege angelegt. Als Zugang dienen die bestehenden Pfade aus der Waldpflege. Der Waldteil mit den Gräbern wird zusätzlich ökologisch aufgewertet. So soll Totholz gezielt liegen gelassen, Nistmöglichkeiten geschaffen, ein Laichgewässer aufgewertet, und der Waldsaum mit seltenen heimischen Baum-, Strauch- und Krautarten ergänzt werden. Bei der Waldpflege wird zudem künftig auf den Einsatz grosser Forstmaschinen verzichtet. Stattdessen kommen Pferde zum Einsatz.

Für die Bewilligung der neuen Grabform ausserhalb des Friedhofsareals hat Stadtgrün Winterthur ein Baugesuch eingereicht. Sofern die Bewilligung erteilt wird, werden auf der 3,2 Hektaren grossen Waldfläche ab Mitte 2023 zunächst 512 Waldgrabstätten zur Verfügung stehen. Insgesamt lassen sich 1600 Gräber realisieren. Die Kosten für die Umsetzung des Projekts belaufen sich auf rund 120’000 Franken.

far

