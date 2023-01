Bilder zur Silvesternacht in Winterthur – Friedliches Neujahrsfest mit viel Feuerwerk Zahlreiche Personen feierten in der Altstadt fröhlich in das neue Jahr. Die Stadtpolizei meldet keine Zwischenfälle. Fotograf Enzo Lopardo hat die Stimmung eingefangen. Rafael Rohner , Enzo Lopardo (Fotos)

Ein Vulkan speit im Brunnen vor der Stadtkirche Feuer, beobachtet von feiernden Leuten. Foto: Enzo Lopardo

Kurz vor Mitternacht versammelte sich vor der Stadtkirche Winterthur eine grössere Menge, um gemeinsam ins neue Jahr zu starten und anzustossen. Überall in der Stadt wurde in der Silvesternacht viel Feuerwerk gezündet. Zu grösseren Zwischenfällen ist es dabei nicht gekommen. Die Stadtpolizei Winterthur verzichtete deshalb auf eine Medienmitteilung. Ein Einsatzleiter teilt am Montag auf Anfrage mit: Alles sei in geordnetem Rahmen verlaufen.