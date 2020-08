Nachwuchswettbewerb in Stein am Rhein – Frisch auf der Bühne Die «Jungsegler 2020» segeln gegen den Corona-Wind und treten im Kleinkunstwettbewerb vor kleinem Publikum in der Schwanenbühne auf. Dem Preisträger winkt eine Karriereförderung durch das Nordart-Theaterfestival. Gabriele Spiller

Die Schauspielerin Suramira Vos präsentiert «Ausbauchen». Foto: PD

Vier Kleinkunstproduktionen haben es in die diesjährige zweite Durchführung des «Jungsegler»-Wettbewerbs geschafft. Während die «Mutterveranstaltung» Nordart-Theaterfestival aus den bekannten Gründen abgesagt werden musste, dürfen die Werkpräsentationen des Nachwuchses mit, vor und für Publikum stattfinden. Allerdings beschränkt sich der Zugang auf 40 Sitzplätze – und dies bei freiem Eintritt in die Schwanenbühne in Stein am Rhein.