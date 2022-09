Jedes Stück ein Gedicht: Im Emilio gehören die Poulets zu den Spezialitäten des Hauses. Foto: Boris Müller

«Guten Tag! Möchten Sie gern an einem Tisch im Raucher- oder im Nichtraucherbereich Platz nehmen?» Mein Begleiter und ich sind etwas perplex. Wann waren wir zuletzt in einem Lokal, wo Rauchen am Tisch möglich ist? Wir können uns nicht erinnern.