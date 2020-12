Kultur in Winterthur – Frischer Wind für die Alte Kaserne Das Kulturzentrum in der Altstadt bekommt einen neuen Leiter, der in der lokalen Kulturszene ein alter Bekannter ist. Till Hirsekorn

Im Kulturzentrum Alte Kaserne finden jährlich 1600 Anlässe statt. Foto: Marc Dahinden

Nächsten Frühling wird Giella Rossi als Leiterin der Alten Kaserne an der Technikumstrasse abgelöst. Sie geht in Pension. Ihr Nachfolger wird Andreas Gröber (50), aktuell Geschäftsleiter des Theaters am Gleis (wo Rossi im Vorstand sitzt).



Gröber, heisst es in der Medienmitteilung der Stadt, bringe eine umfassende Erfahrung aus verschiedenen Funktionen und Häusern in der Kulturszene mit. Er war bei der Event- und Konzerthalle Chollerhalle Zug, beim Winterthurer Musikclub Salzhaus und leitete den Nachwuchsbandwettbewerb «Band it». Aktuell ist er noch Präsident der Musikfestwochen, dieses Amt gibt er nächsten Frühling ab.