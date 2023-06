Hotel Chasa Chalavaina in Müstair – Frischer Wind im vielleicht ältesten Hotel der Schweiz Keine Minibar, kein TV, keine Klimaanlage: Früher kehrten Soldaten hier ein. Heute sind es Ruhesuchende. Das weiss der neue Hotelchef – und modernisiert nur dort, wo es unbedingt sein muss. Claudia Schmid

Seit bald 800 Jahren kommen hier müde Wanderer zu Kräften: Das Hotel Chasa Chalavaina in Müstair. Foto: PD

Noch bevor die Töfflibuebe aus dem Dorf ihre letzte Runde gedreht haben und das letzte Auto über das Kopfsteinpflaster rumpelt, fallen wir im Hotel Chasa Chalavaina in einen tiefen Schlaf. Dabei liegt unser Zimmer direkt an der Durchfahrtstrasse am Hauptplatz, dem Plaz Grond. In Müstair, Teil des gleichnamigen Tals, kommt man zur Ruhe.