Kader EHC Winterthur – Fröwis bleibt, zwei Zuger kommen Der EHCW hat sein Kader für die kommende Saison um drei Stürmer erweitert. Unter anderem mit einem Topskorer aus Zug. Urs Kindhauser

Jannik Froewis (links, gegen Sierres Maxime Montandon) bleibt beim EHCW. Foto: Madeleine Schoder

Der EHC Winterthur verlängert den Vertrag mit dem Stürmer Jannik Fröwis um ein Jahr. Der 23-jährige Österreicher mit Schweizer Lizenz war letzte Saison nach Winterthur gekommen, doch zu sehen war der Center nur 14 Spiele lang. Dann fiel er wegen einer Schulterverletzung aus und konnte vom EHCW nicht mehr eingesetzt werden. Erst im allerletzten Teil der Saison war er wieder fit und absolvierte für den Kitzbüheler EC in der Alps Hockey League vier Partien in der Qualifikation und acht im Playoff.

Playoff-Halbfinal verloren

Neu stossen für die kommende Saison die beiden Zuger Stürmer Louis Betschmann (20) und Jannik Antenen (19) zum EHCW. Beide spielten in der letzten Saison für die Zuger U20 Elit, mit der sie im Playoff-Halbfinal am späteren Meister GCK Lions scheiterten. Die Zuger hatten in den beiden vorangegangen Saisons jeweils den Titel geholt und auch diesmal die Qualifikation mit 33 (!) Punkten Vorsprung gewonnen.

Im Playoff-Vergleich mit Zug und in den Finals gegen Lugano aber konnten die GCK Lions auf ihre ganze Breite an Spielern zurückgreifen, inklusive den National-League-erfahrenen Daniil Ustinkov, Noah Meier, Silvan Landolt und Marlon Graf. Überdies bildet Zug seine besten Nachwuchsspieler länger bei den Junioren aus, seit es das Academy-Team in der Swiss League nicht mehr hat. Im Gegensatz dazu können die Zürcher ihre Talente früher in die Swiss League schicken.

«Unser Ziel müssen die Playoffs sein.» Yanick Antenen, neuer EHCW-Stürmer

Betschmann kommt aus Birchwil bei Nürensdorf. Er kam in 53 Qualifikations- und Playoff-Spielen auf 77 Tore und Assists. Er war letzte Saison auf der höchsten Schweizer Nachwuchsstufe der Topskorer in der Regular Season. Von seinem Stammklub Kloten (mit kurzem Einsatz bei der U15 des EHC Winterthur) wechselte er vor sechs Jahren zu den Zugern, wo er auch im Team der EVZ Academy in der Swiss League zum Einsatz kam. Mit dem Zuger Nachwuchs gewann er drei Schweizer Meistertitel.

Yanick Antenen, in der Saison 21/22 Captain der U20 Elit des EVZ, konnte in der vergangenen Spielzeit 56 Skorerpunkte mit dem EVZ-Nachwuchs verbuchen. Bei der EVZ Academy kam er zu zwei Einsätzen in der Swiss League. Den Fokus richtet er bereits auf die anstehenden Aufgaben: «Ich will mich zu einem wichtigen Teil der Mannschaft entwickeln. Unser Ziel müssen die Playoffs sein», lässt er sich in der Medienmitteilung des EHCW zitieren.

