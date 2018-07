13-Jähriger Velofahrer angefahren und verletzt

Ein 13-jähriger Velofahrer ist am späten Freitagabend in Winterthur von einem Auto angefahren und verletzt worden. Er musste per Ambulanz ins Kantonsspital Winterthur transportiert werden, wie die Stadtpolizei Winterthur am Sonntag mitteilte.

Ein 25-jähriger Autolenker wollte um 22 Uhr von der Mattenbachstrasse in die Zeughausstrasse abbiegen, als er mit dem vom Radweg auf der gegenüberliegenden Seite der Mattenbachstrasse auf die Zeughausstrasse fahrenden Jungen kollidierte. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Velofahrer und verletzte sich am linken Arm. Der Kanbe wurde mit der Ambulanz zur Behandlung ins Kantonsspital Winterthur gefahren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 1‘100.00 Franken.

Fahrerflucht nach mitternächtlicher Kollision

Auf Winterthurer Stadtgebiet ereigneten sich am Albani-Wochenende noch weitere Verkehrsunfälle. In der Nacht auf Samstag, gegen 00.00 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Autolenker auf der Rechtsabbiegespur der stadtauswärts führenden Zürcherstrasse in Richtung Auwiesenstrasse. Statt auf die Auwiesenstrasse abzubiegen fuhr er jedoch weiter geradeaus Richtung Dättnau.

Nach der Einmündung der Auwiesenstrasse beabsichtigte er, nach links auf die andere Fahrspur zu wechseln. Dabei übersah er einen korrekt auf dieser Spur fahrenden 32-jährigen Autofahrer. In der Folge kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision.

Der 31-jährige Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da die Kontrollschildnummer durch einen Augenzeugen abgelesen werden konnte, war es möglich, den Halter des Personenwagens zu kontaktieren. Dieser gab dann den Lenker bekannt, der telefonisch erreicht werden konnte und sich auf die Wache der Stadtpolizei begab. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 4‘000 Franken.

Betrunken in einen Baum gefahren

Am Samstagmorgen, gegen 6.00 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Lenker mit seinem Auto auf der Stadlerstrasse stadtauswärts. Dabei kam er kurz nach dem Stofflerenweg von der Strasse ab und prallte auf der rechten Strassenseite frontal gegen einen Baum. Bei der Tatbestandsaufnahme konnten beim Lenker Alkoholsymptome festgestellt werden. Der Atemlufttest ergab ein positives Resultat. Der Führerausweis wurde vor Ort abgenommen. Am PW entstand Totalschaden. Die Schadenhöhe am Fahrzeug und am Baum beträgt nach Angaben der Stadtpolizei Winterthur rund 12‘000.00 Franken.

Anhänger am Albani-Fest beschädigt

Und schliesslich meldete am Samstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, die Betreiberin eines Standes am Albanifest, dass sie an ihrem Verkaufsanhänger an der Stadthausstrasse einen Schaden festgestellt habe. Durch die Polizei konnte ermittelt werden, dass in der Nacht, zwischen 03.30 Uhr und 04.30 Uhr der Anhänger durch einen Lieferwagenlenker angefahren wurde. Der Lenker des Lieferwagens konnte ermittelt und zur Anzeige gebracht werden. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 10‘000.00 Franken. (ani/Stapo Winterthur/SDA)