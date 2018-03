1,4 Millionen Fahrgäste mehr als im Jahr 2016

35,3 Millionen Passagiere nutzten im vergangenen Jahr die Fahrzeuge der Verkehrsbetriebe Glattal (VBG). Davon nahmen 27,2 Millionen den Bus, 8,1 Millionen waren mit der Glattalbahn unterwegs. Zu dieser gehören die beiden Tramlinien 10 und 12. Von Montag bis Freitag fuhren durchschnittlich 120 000 Personen am Tag mit, das sind insgesamt 1,4 Millionen Fahrgäste mehr als 2016. Dies entspricht einer Zunahme von 4 Prozentpunkten. Diese Jahreszahlen kommunizierten die VBG gestern in einer Medienmitteilung.

Glattal legt 4,2 Prozent zu

Von den drei Regionen (Glattal, Furttal, Effretikon/Volketswil), in denen die VBG für den öffentlichen Nahverkehr verantwortlich sind, hat das Glattal wie bereits in den vorhergehenden Jahren am meisten zugelegt. Dort wurden letztes Jahr 1,1 Millionen Fahrgäste (4,2 Prozent) mehr als 2016 verbucht, was zu einem Total von 27,6 Millionen führt.

Im Furttal stieg die Anzahl Passagiere um 3,9 Prozent auf 3,5 Millionen. Im Gebiet Effretikon/Volketswil fuhren 4,2 Millionen Gäste mit, was einen Anstieg um 3 Prozentpunkte ausmacht.

Beliebteste Buslinien

Nachwievor die Gefragteste der 52 Buslinien der VBG ist die Nummer 768, welche zwischen Zürich Oerlikon und dem Flughafen verkehrt. 3,6 Millionen Passagiere fuhren mit, das sind 300 000 mehr als 2016. An zweiter Stelle liegt die Linie 759, die zwischen Wangen-Brüttisellen und dem Flughafen eingesetzt wird. Sie wurde von 2,4 Millionen Passagieren genutzt. Den dritten Platz belegt die Linie 781, die von Zürich Oerlikon nach Glattbrugg fährt. Sie transportierte letztes Jahr 2,2 Millionen (plus 300 000) Fahrgäste. Diesen Anstieg führen die VBG auf das Siedlungswachstum im Glattpark und in Zürich Leutschenbach zurück.

Betrachtet man die Zahlen seit den Anfängen der Glattaler Verkehrsbetriebe im Jahr 1993 zeigt sich: Waren es vor 25 Jahren noch etwas mehr als 5 Millionen insgesamt, hat sich die Zahl bis heute etwa versiebenfacht (siehe Grafik). (Zürcher Unterländer)