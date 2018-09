2000 Leuten den Schlaf geraubt

«Du bisch vo Neftebach wenn». So heisst eine Facebook-Gruppe. Eine Frage erregte dort diese Woche die Gemüter: «Weiss jemand, woher das monotone Geräusch kommt? Seit ein paar Tagen hören wir das schon», fragte Moritz A. am Dienstag um 21.47 Uhr.

Sein Post generierte zahlreiche Kommentare. «Wir vermuten von der Baustelle in der Nähe der Coop-Tankstelle», antwortete jemand. «Danke . . . Nachtschicht?», fragt der Urheber des Posts zurück. Eine Neftenbacherin sah eher die Firma Toggenburger hinter dem nächtlichen Lärm: «War gestern Nacht unten zum Schauen, weil ich nicht schlafen konnte.» Wenig später schreibt sie: «Es ist Horror!! 24/7! Eine Frechheit. Hoffe, es hört bald auf, sonst müssen wir uns Schritte überlegen. So geht es nicht, schlafe seit Tagen schlecht wegen dem Lärm!!» (Die Kurzformel 24/7 meint: 24 Stunden an 7 Tagen).

Belag für nächtliche Baustellen

Was war geschehen? Peter Zweidler von der Firma Toggenburger, die nicht für den Lärm verantwortlich war, weiss: «Der nächtliche Lärm stammte vom benachbarten Belagswerk Tobega.» Vom 6. bis 12. September sei dort jede Nacht Belag ausgeliefert worden. Konkret für den Ausbau des Bahnhofs Winterthur, die Autobahnbaustelle Zürich-Winterthur sowie die Baustelle Kloten-Bülach und den Flughafen. «Um Verkehrsstörungen zu vermeiden, müssen solche Arbeiten immer öfter in der Nacht ausgeführt werden», sagt Zweidler. Die BHZ Baustoff Verwaltungs AG, Besitzerin der Tobega, wollte nichts dazu sagen.

Defektes Lagerwerk

Dass der Lärm drei Nächte lang viele Neftenbacherinnen und Neftenbacher vom Schlafen abhielt, hatte neben der nächtlichen Auftragslage, für welche die Firma eine Bewilligung hatte, noch andere Gründe: «Am Hauptmotor der Siebmaschine war das Lager defekt», sagt Zweidler. Dies habe den Lärm verstärkt.

Vom Kommandoraum aus und bei der Verladestation sei das aber nicht hörbar gewesen. Die Firma Tobega liess am Donnerstagnachmittag einen Monteur und einen neuen Motor kommen. Das Problem scheint behoben.

Nach elf Stunden Klarheit

Auf Facebook breitete sich die Erkenntnis etwa elf Stunden nach dem ersten Post aus. «Die Gemeinde sagt, es sei Tobega und die Gemeinde sei nicht informiert worden», schrieb eine Userin. «Ich finde es wichtig, dass alle, die sich gestört fühlen, auf der Gemeindeverwaltung anrufen, um ein Zeichen zu setzen und Druck zu machen.»

Polizei rückte zweimal aus

Ob es dann diese oder andere Anrufe waren, die bei der Polizei und auf der Gemeinde eingingen, lässt sich nicht eruieren. Auf jeden Fall musste die Kantonspolizei deshalb zweimal in der Nacht ausrücken. Eine Handvoll Lärmklagen seien eingegangen, heisst es auf Anfrage.

35 Anrufe und 15 Mails erhielt dagegen die Gemeinde Neftenbach. Bausekretär Christian Häni zeigt dafür Verständnis: Wenn man nicht wisse, woher der Lärm komme und wie lange er noch andauere, könne einen das umtreiben. «Immerhin wurden etwa 2000 Leute drei Nächte lang beschallt.» Die Art des Lärms vergleicht Häni mit einem Mähdrescher. Die Gemeinde sei in diesem Fall nicht im Voraus, wie üblich, avisiert worden, sagt Häni. «Wir hatten aber noch nie Lärmbeschwerden wegen der Tobega.»

Dennoch will er demnächst mit den drei Firmen im Industriegebiet Hard – der Toggenburger, Tobega und Mühle Transport AG – einen runden Tisch einberufen, um ein Kommunikationskonzept zu erstellen. (Der Landbote)