2020 zieht Leben auf die Schneckenwiese

Die Schneckenwiese ist eine der letzten grünen Flecken im Zentrum von Seuzach. Sie liegt in der Zone für öffentliche Bauten. Bis Ende 2020 will die Winterthurer Wohnbaugenossenschaft Gaiwo hier knapp 60 grosszügige und günstige 2½- und 3½-Zimmer-Wohnungen für Mieter realisieren, die über 55 Jahre alt sind und seit mindestens zehn Jahren in Seuzach leben. Und das darf sie nun auch.

Der Baurechtsvertrag zwischen Gaiwo und der Gemeinde Seuzach wurde am Montag an der Gemeindeversammlung von allen 158 anwesenden Stimmberechtigten gutgeheissen. «Das Interesse an den Wohnungen ist gross, der Gaiwo liegen zurzeit 157 Bewerbungen vor», gab Gemeindepräsidentin Katharina Weibel bekannt.

60 bis 90 Jahre

Gemäss dem nun genehmigten Vertrag gibt die Gemeinde das Zentrumsgrundstück für 60 Jahre im Baurecht an die Gaiwo ab. Der Vertrag kann zweimal um jeweils 15 Jahre verlängert werden. Der vereinbarte Landwert des rund 5500 m² grossen Grundstücks beträgt 1200 Franken pro Quadratmeter. Der Gesamtwert, an welchen sich der Baurechtzins orientiert, beläuft sich auf 6,63 Millionen Franken. «Wir haben uns sehr bemüht, dass der Baurechtsvertrag für die nächsten 60 bis 90 Jahre passt», sagte Weibel.

Als nächstes muss nun die Gaiwo innerhalb eines Jahres ein zonengerechts Bauprojekt vorlegen. «Dieses wird im Grossen und Ganzen immer noch dem Siegerprojekt des Investorenwettbewerbs von 2016 entsprechen», versicherte die Gemeindepräsidentin.

Es bleibt bei HRM1

Einen «Entscheid von grosser Tragweite» kündigte Finanzvorstand Marcel Fritz an, als es um den Antrag des Gemeinderates ging, keine Aufwertung des Verwaltungsvermögens vorzunehmen. Es geht kurz gesagt darum, wie Verwaltungsvermögen künftig abgeschrieben werden soll: degressiv, wie bisher, oder linear und auf Lebensdauer, wie vom Zürcher Gemeindegesetz als Alternative vorgeschlagen. Der Seuzacher Gemeinderat möchte nicht zum sogenannten Harmonisierte Rechnungslegungsmodell HRM2 wechseln. «Es würden Werte wieder aktiviert, die schon abgeschrieben sind», begründete Fritz. Auch umliegende Gemeinden hätten sich dagegen entschieden. «Mit einem Wechsel wäre unsere heutige Finanzplanung hinfällig.» Fritz erhielt 158-fache Zustimmung.

Die Versammlung folgte auch in zwei weiteren Geschäften je dem Antrag des Gemeinderats. Seuzach verfügt nun über zwei neue Verordnungen, eine die Gebühren und eine den Abfall betreffend. Nötig wurden die Revisionen wegen des neuen Zürcher Gemeindegesetzes, das Anfang 2018 in Kraft tritt.

«Wir legen heute den Gebührenrahmen fest», betonte die Gemeindepräsidentin. Die Gebührentarife würden dann vom Gemeinderat erlassen.

Die FDP Seuzach stellte daraufhin den Antrag, die Baukontrolle künftig analog zur Lebensmittelkontrolle gebührenfrei zu gestalten. «Wenn es keine Beanstandung gibt, sollen auch keine Gebühren erhoben werden», so der Antragsteller. Gemeindeschreiber Urs Bietenhader legte der Versammlung die Ablehnung des Antrags nahe. «Zwischen Lebensmittel- und Baukontrolle besteht ein grosser Unterschied.» Erstere erfolge periodisch, während letztere eine konkrete Prüfung anhand von Plänen darstelle. Der Antrag wurde deutlich abgelehnt.

Die Anfrage eines Bürgers bildete den Schluss des Abends. Er habe letztens sein Stimmrecht nicht ausüben können, weil die Gemeindepräsidentin nach Auszählen der Jastimmen die Neinstimmen nicht erfragt habe. Der Gemeinderat bedauere dies und werde künftig bei offensichtlichem Mehr entweder ganz auf die Auszählung verzichten oder aber die Ja- und Neinstimmen auszählen, sagte Weibel. (Der Landbote)