Selbstbewusst, freundlich und hoch konzentriert: So präsentierte sich gestern eine 20-jährige Winterthurerin, die vor dem Bezirksgericht für mehrere Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz geradestehen musste. Am 4. Juli letzten Jahres hatte sie zwei Personen in der Stadt 5 respektive 20 Gramm Heroin verkauft. Die junge Frau wurde noch gleichentags verhaftet. An ihrer damaligen Wohnadresse fand die Polizei dann weitere gut 50 Gramm Heroin, das für den Verkauf bestimmt war.

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden zudem noch circa 60 Gramm Marihuana sichergestellt, welches die Angeklagte zuvor an ihrem ehemaligen Wohnort im Thurgau zum Eigenkonsum aufgezogen hatte.

Nicht das erste Delikt

Eigentlich verlief der Lebensweg der Beschuldigten lange Zeit ohne besondere Auffälligkeiten. Ihre dreijährige Lehre hatte sie im vergangenen Jahr noch erfolgreich abgeschlossen. Doch bereits in ihrer Lehrzeit stieg der Stapel an offenen Rechnungen immer stärker an. «Ich bin damals ziemlich ins Minus gefallen», bekannte die junge Frau gestern vor Gericht. «Wie gross waren Ihre Schulden?», fragte der Richter. «2500 Franken», antwortete die Angeklagte.

Doch bevor die Winterthurerin zu dealen begann, wurde sie zuerst in einem anderen Bereich ein erstes Mal straffällig. Sie beging einen Ladendiebstahl – und wurde prompt erwischt. Das Bezirksgericht Winterthur verurteilte sie in diesem Zusammenhang im letzten Mai zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 40 Franken.

Endgültig auf die schiefe Bahn geriet die 20-Jährige aber erst, als sie nach einem heftigen Streit mit ihren Eltern aus der elterlichen Wohnung geworfen wurde. Zwar fand sie Unterschlupf bei einer Kollegin, doch das Zerwürfnis mit ihren Eltern und die Geldsorgen nagten stark an ihr.

«Es war ein Rettungsanker»

«Eines Abends sass ich beim Bahnhof ziemlich verzweifelt auf einer Bank und wartete auf den Bus.» Mit der Zeit spürte die junge Frau, dass sie ständig von einem Mann beobachtet wurde. Plötzlich sei dieser auf sie zugekommen und habe ihr im Verlauf des Gesprächs eine Lösung für ihre Geldsorgen versprochen. «Er war für mich wie ein Rettungsanker», sagte die Angeklagte vor Gericht. Natürlich sei sie sich bewusst gewesen, dass es nicht in Ordnung sei, Drogen zu verkaufen. «Aber über die eigentlichen Konsequenzen, dass ich mit dieser Tat andere Menschen gefährde, war ich mir nicht vollumfänglich bewusst.»

Nach kurzer Beratung verurteilte das Gericht die Angeklagte zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten, bei einer Probezeit von drei Jahren. Die Geldstrafe aus ihrem ersten Gerichtsfall wird nun hingegen zur Zahlung fällig. Der Richter berücksichtigte zwar, dass die Frau von Anfang an geständig war. «Sie waren aber im Besitz einer relativ grossen Menge einer gefährlichen Droge, die sehr schnell süchtig macht.» (Der Landbote)