61-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich auf der Rüetschbergstrasse. Ein 23-jähriger Lenker war in Richtung Seelmatten unterwegs und wollte im Einmündungsbereich zur Alten Rüetschbergstrasse wenden, um wieder in die Gegenrichtung zu fahren. Beim Wendemanöver kam es zur Kollision mit dem Auto des 61-Jährigen, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Sein Fahrzeug kam von der Strasse ab und überschlug sich. Der schwer verletzte Lenker wurde von der Rega ins Spital geflogen. (sda/Kapo ZH)