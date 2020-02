660'000 Franken Spenden für Bauernfamilie

Nach dem Abbrennen des Baumer Weilers Unterer Wolfsberg hat die Gemeinde am Freitag einen neuerlichen Spenden-Zwischenstand mitgeteilt. Seit dem Brand gingen demnach rund 660'000 Franken in Bauma ein. Die Gemeinde schreibt: «Eindrücklich und berührend sind viele Zeichen der Verbundenheit. Sei es die Überweisung von 5 Franken durch ein Kind, seien es viele persönlich überbrachte Spenden oder aufmunternde Karten und Briefe.»

Der Gemeindepräsident Andreas Sudler sagt dazu: «Wir stehen im engen Kontakt mit den Betroffenen. Es wird noch eine Weile dauern, bis der Wiederaufbau starten kann. Die Betroffenen und der ganze Gemeinderat möchten sich herzlich für die grossartige Hilfe bedanken.»

Solidaritätskonzert ein Erfolg

Die Solidarität ist auch sonst nach wie vor gross. Am Donnerstagabend fand im Gasthof Tanne ein Benefizkonzert statt, an dem über 100 Personen teilnahmen. Es gibt Pläne, den Hof in einer neuen Form wieder aufzubauen.

Der Brand des Weilers südöstlich von Bauma hinterliess sieben obdachlose Personen. Fünf Häuser brannten ab.