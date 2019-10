85-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Am Samstagabend hat sich in Wülflingen auf der Salomon-Hirzel-Strasse ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der 85-jährige Mann verstarb dabei noch auf der Unfallstelle. Dies teilte die Stadtpolizei Winterthur in der Nacht auf Sonntag in einer Medieninformation mit. Der Mann sei gegen 21.45 Uhr stadteinwärts gefahren und kurz nach der Autobahnunterquerung A1 mit seinem Auto frontal gegen den Lichtsignalmast auf der Mittelinsel geprallt. Die genaue Unfallursache sei allerdings noch nicht bekannt. Gemäss ersten Erkenntnissen können medizinische Probleme des Fahrers nicht ausgeschlossen werden, hiess es weiter im Communiqué. Trotz sofortiger Reanimation der Rettungskräfte sei er noch auf der Unfallstelle verstorben. Die Salomon-Hirzel-Strasse sei zudem stadteinwärts zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs gesperrt gewesen.