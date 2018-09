87-Jährige wegen Diebstahls einer Handtasche angeklagt

Verkehrte Welt am Bezirksgericht Bülach: Wenn man an eine 87-jährige Frau denkt, sieht man sie wohl eher als Opfer denn als Täterin eines Handtaschendiebstahls vor sich. Bei dem Fall, der heute Morgen am Bülacher Gericht angesetzt war, verhielt es sich aber genau umgekehrt. Eine 87-jährige Schweizerin war angeklagt, weil sie in der Ikea Dietlikon im Kassenbereich die Handtasche einer anderen Frau entwendet haben soll. Die Beute: Ein iPhone 4 im Wert von zirka 500 Franken, eine Brille im Wert von rund 300 Franken sowie ein Auto- und ein Hausschlüssel. Die Staatsanwaltschaft unterstellt der 87-Jährigen die Tasche mit Absicht gestohlen zu haben, um den Inhalt für sich zu verwenden.

Verhandlung vertagt

Vor Gericht kam die Beklagte gar nicht dazu, sich zum Sachverhalt zu äussern. Bereits nach wenigen Minuten brach der Richter die Verhandlung wieder ab. So war die Beklagte ohne Anwalt zur Verhandlung erschienen und hatte Mühe, auf die verfahrenstechnischen Fragen des Richters zu antworten. Auch dass der Richter auf ihren Wunsch etwas lauter sprach, da sie nicht mehr so gut höre, half nicht weiter. Die Anklageschrift habe sie zwar erhalten, aber «nicht ganz verstanden», führte die alte Dame aus.

Das Gericht ordnete deshalb an, dass die Frau zwingend amtlich verteidigt werden muss. Die Verhandlung wurde vom Richter auf einen späteren Zeitpunkt vertagt. Die Beklagte schien nicht wirklich zu verstehen, was der Richter entschieden hat. «Es kommt ein Brief nachhause», erklärte er ihr. Sie quittierte dies mit einem Kopfschütteln und machte sich mit ihrer männlichen Begleitung in ähnlichem Alter auf den Heimweg. (Zürcher Unterländer)