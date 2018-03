Absage an regimekritisches Tanztheater

FALUN GONG

Hunderttausende Praktizierende in Arbeitslagern eingesperrt

Die chinesische Regierung brandmarkt die Bewegung als gefährliche Sekte, aus westlicher Sicht ist Falun Gong eine spirituelle Praktik, die Meditation und Qigong-Übungen mit moralischen Grundsätzen, basierend auf Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht, kombiniert.



In China ist Falun Gong seit 1999 verboten. Zuvor hatten Umfragen ergeben, dass in China 70 bis 100 Millionen Menschen Falun Gong praktizierten.



Anhänger werden seither konsequent verfolgt. Schätzungen ausländischer Beobachter zufolge sind Hunderttausende bis zu einer Million Praktizierender in Arbeitslagern und Gefängnissen eingesperrt.



Laut einem UNO Report von 2006 waren 66 Prozent aller Folteropfer in China Falun-Gong-Praktizierende. Die «New York Times» berichtete 2009, dass nach zehn Jahren der Verfolgungskampagne mehr als 2000 Falun-Gong-Praktizierende zu Tode gefoltert worden sind.