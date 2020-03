Am Tag des Lockdown hatte sie eigentlich feiern wollen

Sie hätte sich ärgern können an diesem Montag, als die Schweiz stillzustehen begann und auch sie ihren Coiffure-Salon schliessen musste. Aber sie freute sich: Der jüngste Bruder hatte ihr aus Australien einen Blumenstrauss ins Haus schicken lassen. Als Gratulation und als Erinnerung an jenen Märztag vor genau 50 Jahren, als sie ihren Coiffure-Salon eröffnete. Der Bruder, der seit Jahrzehnten in Australien lebt, war ihr damals als Maurerlehrling tatkräftig zur Hand gegangen beim Umbau des Holzschopfs am Elternhaus zu einem Salon.

22 Jahre alt war Verena Mian damals, gelernte Coiffeuse und Mutter einer kleinen Tochter. Nach dieser Tochter Ursula benannte sie ihr Geschäft: Salon Uschi. Der Name blieb, bis in Töss ein Etablissement ganz anderer Art mit demselben Namen aufging und es Missverständnisse mit bestimmten Kunden gab, die sich nach Massagen und weitergehenden Dienstleistungen erkundigten. «Nur Massagen vom Hals an aufwärts», habe sie jeweils geantwortet, erzählt Verena Mian. Erst als es zu gröberen Konflikten kam, änderte sie den Geschäftsnamen zu Coiffure Uschi.

«Plötzlich ist Schluss»

Jetzt ist das Schild vor dem Haus bunt geschmückt, «50 Jahre» steht da geschrieben, und drinnen liegen kleine hübsche Glasgefässe bereit mit Schleifchen dran und Gottlieber Hüppeli drin. Und sie bleiben wohl noch eine Weile dort liegen, weil ja nun keine Kundinnen und Kunden mehr kommen dürfen. «Am letzten Samstag arbeitete ich noch, und dann ist plötzlich Schluss», staunt Verena Mian. Hadern mit dieser Entwicklung mag sie nicht. «Nun habe ich Zeit, den Rasen zu mähen, den Gartenschopf auszumisten und andere Dinge zu erledigen, die lange liegen blieben.»

Das Geschäft liegt im gleichen Haus, in dem sie lebt, an der Schoorenstrasse. Das Interieur atmet den Stil der Achtziger-, vielleicht der frühen Neunzigerjahre: türkisblau, Trockenhauben, fünf Plätze, und in den Schublädchen liegen Lockenwickler und Dauerwellenwickler, die noch ein paar Jahre älter sind. «Ich habe einige Wochenkundinnen, die noch immer Lockenwickler wollen», sagt Verena Mian. Aber auch bei ihr ist längst das Föhnen und Brushing zum Hauptgeschäft geworden – neben dem Schneiden natürlich. Als sie begann, kostete Waschen und Legen 7.50 Franken, ebenso viel das Schneiden. Heute zahlt man je 45 Franken.

«Tschuderihu auf dem Kopf»

Den Wechsel der Modefrisuren in den letzten 50 Jahren hat sie natürlich kopfhautnah miterlebt. Die 70er-Jahre der Hippie-Ära hätten zunächst die langen Haare mit sich gebracht, auch sie selber trug sie damals lang, und viele Männer mit Beatles-Frisur wollten nur die Spitzen geschnitten haben. Dann kam die grosse Zeit der Dauerwelle und des Afrolooks, aber auch das ging vorbei. Heute verlangen Männer bald jeden Alters seitlich kurz und oben Gel. Diesen schicken Schnitt mache sie gerne, sagt sie, doch Gel müssten die Männer dann selber auftragen: «Das ist ja oft keine Frisur mehr, dieses Tschuderihu auf dem Kopf.» Und sie lacht dabei – es ist kein Urteil, das sie abgibt, sondern bloss ihre Meinung.

Ihre Kundschaft, das waren zu Beginn vor allem Leute aus dem Quartier: «Viele Büezer, die bei Sulzer oder Rieter arbeiteten, Männer, Frauen und natürlich auch Kinder. Und die Kundschaft wurde stetig älter mit mir. Viele haben heute selber Kinder.» Mittlerweile seien auch manche weggezogen, kämen aber gleichwohl weiter. Selbst eine Dame, die im Tessin zu Hause war, kam regelmässig.

«Es kam nie so weit»

Verena Mian hatte damals beides gelernt, Herren- und Damencoiffeuse, sie hat auch beide Meisterprüfungen abgelegt und dann rund 30 Lehrtöchter ausgebildet, oft drei zur gleichen Zeit. Junge Männer habe sie nie ausbilden wollen, sagt sie, nur Lehrtöchter. Warum das? «Es wäre unfair gewesen, diesen Jünglingen gegenüber. Ich hätte sie entweder verwöhnt oder nicht verstanden, wenn sie die Dinge nicht begriffen.» Mit den Lehrtöchtern hingegen habe sie stets ein gutes Verhältnis gehabt, mit manchen sei der Kontakt nie abgebrochen. Und auf die Auszubildenden liess sie nichts kommen. Sie gab ihnen sogar explizit die Freiheit, mit der Handbrause schon mal in die falsche Richtung zu spritzen, wenn eine Kundin zu unhöflich maulte. «Aber es kam nie dazu. Es reichte, dass sie das wussten.»

«Wir haben einen fantastischen Beruf. Die Menschen

bringen einem

Vertrauen entgegen und erzählen

die persönlichsten Geschichten.»Verena Mian

Auch in verschiedenen Berufsorganisationen engagierte sich Frau Mian, sie war im Vorstand von Coiffure Suisse, sie unterrichtete in den überbetrieblichen Kursen, war Prüfungsexpertin und in der Vereinigung der Theatercoiffeure aktiv. Bis 2018 arbeitete sie Vollzeit oder noch mehr, dann reduzierte sie ihr Pensum ein wenig, und jetzt sind es noch drei Tage, fünfzig Prozent. Das wird auch so bleiben, wenn die Corona-Krise vorbei ist. «Was soll ich sonst tun? Meine Arbeit gefällt mir, wir haben einen fantastischen Beruf. Die Menschen bringen einem Vertrauen entgegen und erzählen die persönlichsten Geschichten. Es ist wirklich so: Man wird fast zur Psychologin – berufsbegleitend und ganz umsonst.»