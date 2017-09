Amateurmusiker mit absolutem Gehör

Peter Brütsch spielt auf dem Flügel auswendig den Beginn der achten Sinfonie von Bruckner und meint an einer Stelle: «Was jetzt kommt, ist Wagner.» Wir sitzen im von ihm so genannten «Bösendorfer-Salon», der so heisst wegen des Bösendorfer-Flügels, der hier steht, in einem Zimmer im Erdgeschoss seines Hauses, unter dem Flügel liegen zwei Streichinstrumente in ihren Hüllen, hinten in der Ecke stehen Partituren im Regal, davor ein Mikrofonständer, an der Wand hängen Blumen- und Landschaftsbilder.

Ende Oktober wird er achtzig Jahre alt, zum Geburtstag schenkt er sich und dem Publikum bereits morgen ein Konzert vorwiegend mit Eigenkompositionen und Bearbeitungen: «Peter Brütsch, Amateur-Musiker» steht im Programmheft über seinen biografischen Daten. Der Namensträger ist voller Erinnerungen, Anekdoten und Geschichten, das geht kreuz und quer, immer fällt ihm etwas Neues ein.

Ein Brütsch-Programm

Es ist ein Brütsch-Programm, was morgen zu hören sein wird: Ein Streichquartett mit der Sopranistin Martina Hofmann führt sechs Lieder aus dem bereits 1953 bis 1956 komponierten «Liederkreis» und eine neue Fassung des «Guggisbergliedes» auf, ausserdem bearbeitete Volkslieder und das Streichquartett a-Moll, op. 51/2, von Johannes Brahms.

Mit drei- bis vierhundert Gästen rechnet Brütsch in der Kirche St. Arbogast in Oberwinterthur: Ehemalige Schülerinnen und Schüler dürften darunter sein – Brütsch war vierzig Jahre lang Mittelstufenlehrer für die fünfte und sechste Primarschulklasse, neun Jahre in Rheinau, danach bis 1998 in Oberwinterthur –, aber auch viele Bekannte aus ­Musikerkreisen, deren Namen immer wieder auftauchen, wenn Brütsch erzählt.

Befreundet war Brütsch auch mit dem bekannten Winterthurer Musiker und Chorleiter Willi Gohl (1925–2010), der von 1959 bis 1986 Musikschule und Konservatorium Winterthur leitete. Der habe ihn eines Tages, beeindruckt von seinen Kenntnissen, gefragt, warum er nicht Musiker geworden sei.

«Und, wären Sie gerne Musiker geworden?», hake ich nach. «Ich war es ja auf eine Art, aufgrund meiner Berufung als Leiter des reformierten Kirchenchors nach Effretikon», meint Brütsch. Brütsch glaubt, dass jeder Mensch seinen Ort im Leben hat. Seine Frau Kathrin Brütsch, die als astrologische Psychologin und Human-Design-Analytikerin arbeitet, habe erkannt, dass es seine Sache sei, «anderen zuzudienen».

Lehrdiplom als sichere Basis

Mit zwölf begann er Geige zu spielen, nachdem er bereits in der vierten Klasse sein Opus 1 komponiert hatte, ein «Divertimento» für Blockflöten als Ouvertüre für ein Kaperlitheater. An der Kantonsschule bekam er später Kompositionsunterricht von seinem Musiklehrer Carlos Ehrens­perger. Mit sechzehn Jahren spielte er, begleitet vom Winterthurer Stadtorchester, Beethovens F-Dur-Romanze für Geige. In dieser Zeit entstand auch der 17-teilige «Liederkreis».

Trotzdem entschied sich Brütsch für die Lehrerlaufbahn, weil er als Musiker «kein Virtuose» gewesen sei und weil sein Vater fand, ein Lehrdiplom sei eine sichere Basis.

So blieb er fortan als Musiker wesentlich Autodidakt und spielte die erste Geige in einem Amateur-Streichquartett, begleitete Lieder am Klavier, leitete zwei Instrumentalensembles und zwei Kirchenchöre, komponierte Lieder, bearbeitete viele Volkslieder und trat fast dreissig Jahre lang mit singenden und musizierenden Schulklassen auf. Beim Musizieren lernte er auch seine Frau kennen, die eines Tages als zweite Bratschistin das Quartett zum Quintett ergänzte.

Brütsch weiss, dass man für grosse Musik nicht zwingend ein Orchester braucht: «Auch mit kleineren Besetzungen lässt sich, wenn man das Material reduziert und es geschickt macht, eine orchestrale Fülle erreichen.»

«Riecher für Ähnlichkeiten»

Vom «Guggisberglied», einem der bekanntesten Schweizer Volkslieder, hat Brütsch zahlreiche Bearbeitungen für immer wieder wechselnde Besetzungen gesetzt. Dabei ist ihm eine Ähnlichkeit zum Volkslied «Der bucklige Fiedler» von Brahms aufgefallen. «Ich habe einen Riecher für Verwandtschaften», meint er und setzt sich an den Flügel, um eine überraschende Übereinstimmung zwischen Beethovens «Missa solemnis» und dem Schlager «Grüezi wohl, Frau Stirnimaa» der Minstrels aufzudecken. Schon als Unterstufenschüler habe er, der das absolute Gehör besitzt, bei Musikstücken sofort die Tonart erkannt. Mit dem meist angeborenen absoluten Gehör lässt sich die Höhe jedes Tones exakt bestimmen; auch «hört» Brütsch die Töne bereits, wenn er sie notiert. – Neben der Sopranistin Martina Hofmann spielen Martin Bauder und Annette Birkenmeier, Violine, Mika Kamiya Tanner, Viola, und Emanuel Rütsche, Violoncello.

Sonntag, 17 Uhr, ref. Kirche St. Arbogast Oberwinterthur. Eintritt frei, Kollekte. Anschliessend Apéro riche für alle im Kirchgemeindehaus.