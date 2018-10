An’Nur-Anhänger stehen vor Gericht

Es ist der bisher grösste Gerichtsprozess in der Causa An’Nur. Die skandalumwitterte Moschee in Winterthur-Hegi ist inzwischen geschlossen, die juristische Aufarbeitung beginnt heute am Bezirksgericht Winterthur.Im November 2016 sollen zwei Moscheebesucher misshandelt und mit dem Tod bedroht worden sein. Angeklagt sind deswegen zehn Männer, wovon einer zum Tatzeitpunkt minderjährig war und sich deshalb vor dem Jugendgericht verantworten muss.

Zum heutigen Auftakt werden die Beschuldigten befragt. Sie weisen die Vorwürfe weitgehend zurück. Für Dienstag bis Donnerstag sind die Plädoyers vorgesehen. Das Urteil wird am 23. Oktober verkündet.

Weil gleich neun Beschuldigte mit neun Verteidigern auftreten, ist der Hauptsaal den Prozessbeteiligten vorbehalten. Für Journalisten und Besucher wird die Verhandlung in zwei Räume übertragen. Die Polizei führt strenge Sicherheitskontrollen durch, die Plätze sind beschränkt.

Die Beschuldigten werden der lokalen Salafistenszene zugerechnet, unter ihnen sind ein ehemaliger Imam der Moschee und deren damalige Präsident. Die anderen Beschuldigten sind Teil einer inoffiziellen An’Nur-Jugendgruppe. Vier Beschuldigte könnten des Landes verwiesen werden. Ihre Opfer waren nach dem Vorfall aus Angst zunächst untergetaucht. Die Anzeigen reichten sie erst ein, nachdem sie die Wohnungen gewechselt und ihre Familien in Sicherheit gebracht hatten.

