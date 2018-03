«Andere gehen essen, wir auf Turniere»

Wenn Hans Mäschli seine Frau Sandra in drei Worten beschreiben soll, kommt die Antwort prompt: «impulsiv, bodenständig und liebenswert». Und sie habe gute Wurzeln. Umgekehrt dauert es etwas länger und drei Worte reichen nicht aus, wenn Sandra Mäschli über ihren Mann spricht: «Seine ruhige Art tut mir gut. Er ist ausgeglichen, fokussiert, hat das Herz am rechten Fleck und ER ist bodenständig. Nicht ich», sprudelt es schliesslich aus ihr heraus. Er sei einfach ein fairer Typ, jedem gegenüber.

Das Ehepaar Mäschli ist bekannt, denn wer in Elgg reitet oder feiert, der hat ziemlich sicher mal mit den beiden zu tun. Sandra war vor der Fusion von Elgg und Hofstetten Mitglied der Hofstetter Schulpflege, sie ist die erste Frau im Vorstand des Elgger Reitvereins und betreibt seit Kurzem ein Powerplate-Studio. Ihr Mann war 20 Jahre im Vorstand der Aschermittwochsgesellschaft, 15 davon als Präsident. Er betreibt die Kreuzgarage beim Rössli-Kreisel und sitzt in der Prüfungskommission für die Lehrabschlussprüfungen des Autogewerbes. Er ist auch Mitglied des Reitvereins und des Serviceclubs Kiwanis. Beide sitzen zudem im Vorstand des Elgger Fasnachtsvereins Fakel.

Doch mit den vielen Ämtli ist es nun vorbei. Das Ehepaar hat entschieden, dass es sich mehr um die eigenen Kinder kümmern möchte als um alles andere. «Wenn man nicht daheim ist, wachsen einem die Kinder davon, ohne dass man es mitbekommt», sagt Sandra Mäschli. «Das wollten wir nicht.» Darum hat sie nach der Fusion nicht mehr für die Schulpflege kandidiert und ihr Mann hat das Präsidium der Aschermittwochsgesellschaft im letzten Jahr abgegeben. «Da war etwas die Luft draussen, auch wenn ich es immer gerne gemacht habe», sagt der 46-Jährige. Sie seien einfach aktive Leute und ihr Engagement habe über die Jahre zugenommen. «Hauruckübungen» sind zudem ihr Ding. Schon ihre Hochzeit im Jahr 2007 haben sie in nur drei Monaten organisiert. «Und alle hatten Zeit, es war einfach herrlich», sagt Sandra Mäschli. Der Reitverein, die Äschlikompanie, alle hätten sie vor der Kirche aufgewartet. Das war dann auch der Lohn für ihren Einsatz in den Vereinen.

Neue Aufgaben möchte das Ehepaar aber so schnell nicht mehr annehmen. Wer sich engagiere, der wird auch immer wieder für noch mehr angefragt. «Kürzlich habe ich aber einfach mal Nein gesagt, als ich wieder für ein Ämtli angefragt wurde, und ich habe gemerkt, dass das ja geht», sagt Sandra Mäschli. Ihren Einsatz für die Elgger Fasnacht geben sie jedoch nicht so bald auf: «Da ist die ganze Familie involviert und es gibt auch nicht so viel zu tun», sagt Sandra Mäschli.

Die vierköpfige Familie lebt auf einem Bauernhof im Weiler Wenzikon auf dem ehemaligen Gemeindegebiet von Hofstetten. Sohn Kimi und Tochter Ladina sind zehn und sieben Jahre alt. Auf dem Hof leben zudem zwei Pferde, Ziegen, Schweine, Gänse, Katzen, eine Schildröte und ein Hund. «Bellen oder wiehern muss man, dann wird man von meiner Frau beachtet», scherzt Hans Mäschli. Ja, die Tiere würden ihr einfach viel geben, sagt die 36-Jährige. Reiten ist ihre Leidenschaft, die sie auch mit ihrem Mann teilt. Wenn immer es die Zeit zulässt, starten sie mit ihren Pferden an regionalen Springturnieren. Diese gemeinsamen Turniertage seien ihr wichtig, sagt Sandra Mäschli. Denn es ist ihre Zeit zu zweit. «Andere gehen essen, wir auf Turniere.» Aber es fuchse sie dann schon, dass ihr Mann kaum trainiere und am Ende oft erfolgreicher sei als sie. «Das ist nur, weil meine Frau die Pferde so gut vorbereitet», sagt er.

Die Tochter hat nun auch mit dem Reiten begonnen. Der Sohn fährt Motocross. Die Eltern begleiten ihn am Wochenende zu den Rennen. Und manchmal bleiben sie einfach mal ein Wochenende zu Hause, das dann auch in der Agenda ganz bewusst freigehalten wird. «Wir sind jetzt wieder etwas mehr Familie als auch schon», sagt Sandra Mäschli. Es habe durchaus Zeiten gegeben, in denen die Gefahr bestand, als Paar aneinander vorbeizuleben. Auch darum hätten sie entschieden, nicht mehr überall mitzuwirken. Man müsse es auch den Kindern vorleben, dass man nicht immer Vollgas vorwärtsgehen kann. «Man muss zwischendurch auch mal auftanken können.» ()