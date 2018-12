Anwohner leiden unter Elterntaxis

Die Breiteackerstrasse ist eine Schulstrasse im wahren Sinne des Wortes. Sie ist eine Tempo-30-Strasse auf dem Weg vom Dorf zur Schule – und umgekehrt. An dieser Strasse, die entlang der Geleise schliesslich bis zum Bahnhof Wülflingen führt, stehen aber auch Wohnhäuser.

Auf Höhe der Schulanlage ist die Breiteackerstrasse mit seitlichen Parkplätzen versehen und deshalb eng. Wenn dort Elterntaxis vorfahren, um ihre Schützlinge aus- oder einsteigen zu lassen, entstehen an der Breiteackerstrasse oft Engpässe. Wenn sich die Fahrer und Fahrerinnen dann nicht an die Verkehrsregeln halten, entweder auf das Trottoir ausweichen oder an nicht erlaubten Stellen parkieren, kommt es zu gefährlichen Situationen.

Einbahnstrasse als Schutz

Um das Verkehrschaos und das Sicherheitsrisiko, das für Kinder entsteht, zu minimieren, deklariert die Gemeinde die Strasse jeweils für zwei Monate im Schuljahr zur Einbahnstrasse. Das heisst: Man darf sie während dieser Zeit her nur vom Dorf Richtung Schule befahren.

Für Anstösser ist das aber ärgerlich. Die Breiteackerstrasse dient ihnen als Zubringerstrasse zur Dorfstrasse. Ist sie Einbahnstrasse, müssen sie jeweils einen Umweg in Kauf nehmen, wenn sie ins Dorf fahren wollen.

Ein Bürger beschwerte sich darüber kürzlich in einer schriftlichten Anfrage nach § 17 des Gemeindegesetzes beim Gemeinderat. Seine Anfrage wurde an der letzten Gemeindeversammlung vorgelesen: «Um dem Problem Elterntaxi beizukommen, werden die Anwohner mit einem hilflosen Verkehrsregime genötigt, Umwege in Kauf zu nehmen.»Er verlange vom Gemeinderat, eine andere Lösung für dieses Problem. «Die Anwohner dürfen nicht für dieses Phänomen Elterntaxi bestraft werden», so der Mann.

Die Gemeinde kämpfe, wie sehr viele andere Gemeinden auch, mit dem Problem der Elterntaxis, antwortete der Gemeinderat auf die Anfrage. Aus Rücksicht und Verantwortung gegenüber den Schülern habe er einen Teil der Strasse schon zweimal für rund 60 Tage als Einbahnstrasse signalisiert. Er sei sich bewusst, so der Gemeinderat, dass dies für die Verkehrsteilnehmer und besonders für die Quartierbewohner Erschwernisse bringe. «Wir gewichten jedoch die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Kinder, höher als möglichst kurze Verkehrswege.»

Bei Regen besonders prekär

Schulleiter Thomas Stierli bestätigt, dass wegen der Elterntaxis an der Breiteackerstrasse öfters brenzlige Situationen entstehen. «Wenn es regnet, wird es besonders prekär.» Dann würden Eltern mit ihren Autos die Strasse und teils auch das Trottoir blockieren. Für Schulkinder, die zu Fuss oder per Velo unterwegs sind, entstehen gefährliche Situationen. «Wir appellieren immer wieder für Verzicht aufs Elterntaxi», sagt Stierli. Und dies nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch aus pädagogischen: «Der Schulweg ist eine wichtige Lernerfahrung.» (Der Landbote)