Atempause für pflegende Angehörige

Das Zimmer ist hell, in einer Ecke steht ein Sofa, in einer anderen ein kleines Tischchen mit zwei Stühlen. Auf dem Couchtisch liegt ein Rätselheft. Es sieht aus wie in Grossmutters Stube, nur etwas moderner. Es ist der Aufenthaltsraum des Zentrums für Begegnung und Tagesgestaltung, das heute im Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen in Effretikon erstmals öffnet. Hier können Pflegebedürftige einen halben oder ganzen Tag verbringen und so ihre Angehörigen entlasten. Denn diese kommen sehr oft an ihre Belastungsgrenzen.Die Erfahrungen anderer Institutionen mit einer ähnlichen Einrichtung zeigten, dass vor allem Menschen mit Demenz oder mit einer körperlichen Beeinträchtigung das Angebot nutzten, sagt Pflegedienstleiterin Elsbeth Keller. Aber auch solche, die Kontakt zu anderen Menschen und einen Tagesrhythmus suchten.

Schnuppertage möglich

Wer sich für das Angebot interessiert, kann es an einem Schnuppertag kennen lernen. Entscheidet er sich dafür, ist eine Reservation für einen oder mehrere fixe Tage pro Woche möglich. Auch kurzfristige Anmeldungen werden angenommen. Und sollte ein Gast am Abend länger oder über Nacht bleiben wollen, so lasse sich auch das einrichten, sagt Keller. «Dabei nutzen wir die Ressourcen der Pflegestationen.» Den fünf bis acht Gästen stehen neben dem grossen Aufenthaltsraum und fünf Betten auch eine Wohnküche zur Verfügung.

Die Einrichtungen und Angebote des Alterszentrums können sie ebenfalls nutzen. Auch Aktivitäten wie Gedächtnistraining, Gestalten, Kochen, Gymnastik oder Musizieren stehen ihnen offen. Ebenso Therapien, Coiffeur, Physiotherapie und Fusspflege.

«Durchlässig und flexibel»

Das Zentrum ist jeweils von Montag bis Freitag, von 8.30 bis 18.30 Uhr, geöffnet. Zentrumsleiterin und Pflegefachfrau Hristina Milicevic sowie eine Fachfrau Gesundheit und eine Aktivierungsfachfrau kümmern sich um die Gäste. Das Team arbeitet eng mit dem Aktivierungsteam des Alters- und Pflegezentrums zusammen. «Es ist uns wichtig, dass das Ganze sehr durchlässig ist und wir flexibel sind», sagt Keller. Brauche jemand Pflege, so könne er diese bekommen.

Das Zentrum solle auch Begegnungen ermöglichen. Und zwar zwischen Tagesgästen und Bewohnern sowie Besuchern von aussen. Liesse sich dereinst ein Heimeintritt nicht mehr vermeiden, so sei er für Tagesgäste und Angehörige meist einfacher zu bewältigen, sagt Keller.

Maximal 122 Franken im Tag

Tagesgäste bezahlen eine einmalige Eintrittspauschale von 200 Franken. Ein ganzer Tag kostet für Illnau-Effretiker und Lindauer maximal 122 Franken – je nach Pflege, die nötig ist. Auswärtige bezahlen 20 Franken mehr. Ab neun Stunden kostet jede weitere Stunde zusätzliche 30 Franken.

In dem ehemaligen Grossraumrümo befand sich vorgängig die Spitex Kempt, ein Zusammenschluss aus der Spitex Illnau-Effretikon und Lindau. Der Verein ist vor rund eineinhalb Jahren aus Platzgründen in andere Räume am Märtplatz umgezogen. Zwar hatte man einst darüber nachgedacht, die Spitex organisatorisch ins Alterszentrum zu integrieren, ist dann aber davon abgekommen. Man habe Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen, sagt Pflegedienstleiterin Keller. «Die Überführung wäre eine riesige Aufgabe gewesen, der Nutzen und die Wirtschaftlichkeit aber fraglich.»

Der Umbau der Räume ist zwischen September und Dezember 2017 erfolgt. Er kostet inklusive Mobiliar 220 000 Franken. Wegen Bauverzögerungen und personeller Engpässe findet die Eröffnung erst jetzt statt. (Der Landbote)