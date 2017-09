Auch Jahre nach der Radonmessung sind nicht alle Schulhäuser saniert

2013 gab es beunruhigende Kunde für Eltern. Bei Messungen in Winterthurer Schulanalgen wurde das radioaktive Edelgas Radon festgestellt, das Krebs auslösen kann. Zwar wurde der damals geltende und jetzt noch aktuelle Grenzwert von 1000 Becquerel pro Kubikmeter Raum (Bq/m3) nicht überschritten. Aber in zehn Schulanlagen waren die Konzentrationen doch so hoch, dass die Stadt beschloss, sie zu sanieren. Nach zwei Jahren war die Hälfte der Schulen saniert. Die anderen Gebäude würden bis Ende Jahr an die Reihe kommen, hiess es damals.

Doch weitere zwei Jahre später sind noch immer nicht alle nötigen Anpassungen gemacht. Gemäss dem zuständigen Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne) ist die Sanierung beim Schulhaus Geiselweid (Altstadt) noch im Gang, jene im Schulhaus Tägelmoos steht noch aus.

Spezialist überlastet

Weshalb hat man die Sanierung auch rund vier Jahre nach den Messung noch nicht abgeschlossen? Altwegg sagt dazu, die Sanierung der Schulhäuser habe sich wegen Kapazitätsengpässen verzögert. «Wir arbeiten mit einem anerkannten Radonsanierungs-Spezialisten zusammen. Doch dieser ist aufgrund der vielen Sanierungen, welche durch die Senkung des Referenzwertes anstehen, stark überlastet», so Altwegg. Deshalb habe man die Sanierung nicht so schnell durchführen können, wie gewollt. Die Reihenfolge der Sanierungen habe man aufgrund der Höhe der Messwerte, also der Dringlichkeit, festgelegt. Die Schulkinder in den entsprechenden Anlagen seien jedoch dem Radon nicht ausgesetzt. «Weder im Schulhaus Tägelmoos, noch in allen anderen Schulhäusern werden Kinder in Räumen unterrichtet, in denen der jetzige Grenzwert überschritten wird.»

Nachmessungen im Gang

Bereits saniert sind laut dem Schuldepartement folgende Schulen:

Schulhaus Eichliacker

Schulhaus Tössfeld

Kindergarten Agnesstrasse

Alte Badi Tössfeld

Kindergarten Strittacker

Schulhaus Römerstrasse

Schulhaus und Turnhalle Schönengrund

Schulhaus Hegi Dorf

Bei den Schulhäusern Schönengrund und Hegi Dorf sind noch Kontrollmessungen im Gange. Denn die Sanierungen werden stets mit Messungen überprüft. Falls die Nachmessungen über dem Grenzwert liegen, ergreift die Stadt laut Altwegg weitere Massnahmen, bis der Wert eingehalten wird.

Festgestellt wurden die erhöhten Werte in den Schulhäusern im Rahmen einer Messkampagene mit dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft in den Jahren 2011 bis 2013. Allerdings fanden die Messungen nicht flächendeckend statt. Nur 35 Gebäude der offiziell 52 Schulanlagen wurden analysiert. Man konzentrierte sich laut Altwegg damals auf jene Anlagen, bei denen Radonemissionen befürchtet werden mussten. Bis heute wurden noch nicht in allen Schulen Messungen durchgeführt.

Bald muss Kanton messen

Ab 2018 gilt für Radon der tieferere Referenzwert von 300 Bq/m3. Das verändert laut Altwegg die Situation für die Schulen aber nicht: «Wir wussten schon länger, dass der Wert angepasst wird. Deshalb haben wir bei den Sanierungen den neuen Grenzwert bereits berücksichtigt.» Zumindest in den bereits angepassten Gebäuden werden die bald geltenden Referenzwerte also nicht übertroffen. Aber auch was Radonmessungen in Schulen anbelangt, steht 2018 eine Änderung an. Neu verpflichtet die Strahlenschutzverordnung die Kantone, dafür zu sorgen, dass in Schulhäusern und Kindergärten die Radonbelastung gemessen wird. Das gilt für alle gemeindeeigenen, kantonalen und privaten Schulen.

Wird der Referenzwert überschritten muss der Kanton Zürich innert drei Jahren eine Sanierung anordnen. Laut Wolfgang Bollack, Sprecher der Baudirektion, prüft das AWEL zur Zeit, wie dieser Auftrag konkret umgesetzt werden soll. Noch 2015 hatte der Kanton sich gegen Messungen in allen Schulen gewehrt. Man erachte angesichts der generell geringen Belastung im Kanton Zürich flächendeckende Messungen als unverhältnismässig. (Der Landbote)