Auch in Zukunft kein Einheitsbrei

Nach zum Teil längeren Vakanzen ist das Oberwinterthurer Pfarrerteam jetzt wieder komplett. «Ich freue sich sehr, dass wir wieder vollzählig als Team unterwegs sind», sagte der vierte und einzige verbliebene Pfarrer Felix Gietenbruch, zu Beginn des Einsetzungsgottesdientes. Vor der eigentlichen Amtseinsetzung der vor einigen Monaten gewählten Pfarrpersonen Regula Schmid, Jürg Wildermuth und Barbara Amon, äusserte Dekanin Esther Cartwright ihre Überlegungen zum Fachbegriff «Installation». Bei dieser Bezeichnung sehe man ja förmlich den Sanitärinstallateur welcher auf dem Bau dabei sei, seine Rohre zu verbinden, sagte sie. Aufgrund dieses Bildes habe ihr einmal jemand gesagt, dass bei einer Pfarrinstallation sozusagen die letzten lockeren Schrauben angezogen würden.

Demgemäss seien die Gemeindeglieder und die eingesetzten Pfarrpersonen fortan ganz eng miteinander verbunden. Dies sei ein wunderbares Bild, weil es die Gegenseitigkeit der Verbindung deutlich mache. Cartwright betonte eindringlich, wie sehr die neuen Pfarrer in ihrem Amt auf die Unterstützung der Gemeinde, der Mitarbeitenden und der Behörde angewiesen seien.

Einsetzung in den Stall

Im Wort Installation sei zudem auch das Wort «Stall», welches im Christentum ja von Bedeutung sei, enthalten. «In den Stall hinein werdet ihr nun also eingesetzt», nahm die Dekanin auch dieses Bild auf. In ihren Einsetzungsworten erinnerte Cartwright an das Ordinationsgelübde, welches die Pfarrer einst abgelegt hatten und bat die drei, mit einem gemeinsamen «Ja» zu bezeugen, dass sie ihren Dienst in Oberi nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werden.

Die 47-jährige Regula Schmid, zuletzt Pfarrerin im Diakoniewerk Neumünster, verknüpfte ihren Predigttext in dem es um unterschiedliche Begabungen ging, mit persönlichen Erfahrungen welche sie bei ihren Tätigkeiten in Peru machte. Und vorausschauend sagte sie: «Voller Freude und Hoffnung schaue ich auf das Haus der Religionen in Bern, wo die unterschiedlichen Räume einen friedvollen Tempel ergeben.»

Ihr um ein Jahr jüngerer Kollege Jürg Wildermuth, verriet, dass ihm die Stellenausschreibung nach 20 Amtsjahren in Schlieren wie gerufen kam. Er sei glücklich über den Ruf nach Oberwinterthur, sagte er und leitete damit über zum Bibeltext in welchem er sich seine Gedanken über das «Gerufen werden» machte.

Barbara Amon, mit 44 Jahren die jüngste des Trios, nahm den Begriff «Eintracht» auf und gestand, dass auch ihr bei diesem Wort als Erstes das Restaurant zur Eintracht einfiel. Das Wort sei eben etwas verloren gegangen. Statt «Ermahnung zur christlichen Eintracht» wie früher, rede man heute von «Einheit». Einheit bedeute aber nicht Einheitsbrei oder Gleichschaltung. «Gerade die reformierte Kirche will für Vielfalt stehen, wir sind eine Volkskirche in der alle willkommen sind», sagte sie.

In Anbetracht der drei Kurzpredigten wurde klar, dass in der Kirche Oberi auch in Zukunft kein Einheitsbrei zu erwarten ist. Dadurch, dass die drei Neuen allesamt im Kanton Zürich aufgewachsen sind, haben sie aber schon mal eine Gemeinsamkeit, wenn auch eine zufällige. Durch die Mitwirkung des Kirchenchores und eines Ad-hoc Orchesters erhielt der Festgottesdienst eine besonders feierliche Note.

