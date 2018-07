Auf Pfarrer folgt Gärtner, aber vorerst nur temporär

Am Freitag haben Marcel und Isabel Schmid die Pfarrwohnung abgegeben. Sie sind mit ihren drei Kindern nach Frauenfeld gezogen, wo der reformierte Pfarrer eine neue Stelle antreten wird. Bis in die Wohnung im ersten Stock wieder eine Pfarrperson einzieht, dürfte es allerdings noch ein Weilchen dauern. Kirchenpfleger Matthias Steiner, der für die Liegenschaften in der Kirchgemeinde zuständig ist, rechnet nicht vor Ende 2019 damit.

Zwischenvermietung

Bis dahin soll die Pfarrwohnung, zu der auch ein grosser Garten gehört, aber nicht leerstehen. Die Kirchenpflege hat sie darum ausgeschrieben. «Wohnen auf dem Lande, herrliche Aussicht, grosszügige Räume, grosser Garten» lautete der Titel des Inserates auf Homegate, in welchem die 5 1/2-Zimmerwohnung für 2000 Franken pro Monat inklusive Nebenkosten angeboten wurde.

Man hätte sich den Umweg über das Inserat allerdings sparen können: Nachdem sich ungefähr zwölf Bewerber wieder zurückzogen, weil sie das Wörtchen «befristet» übersehen hatten, blieb nur noch einer übrig, sozusagen ein Bekannter aus nächster Nähe. «Er stammt aus dem Ortsteil Oberwil, ist von Beruf Gärtner und engagiert sich schon seit längerem in der Jugendarbeit der Kirchgemeinde Dägerlen», sagt Kirchenpfleger Steiner.

WG geplant

An ihn wurde die Pfarrwohnung als Übergangslösung bis Ende 2019 vermietet. Der junge Mann sei sich bewusst, dass er die Wohnung dann wieder abgeben müsse. In der Zwischenzeit woller er sie sich mit einem Kollegen teilen. «Das ist die ideale Lösung», findet Steiner. Weil dem grossen Garten damit die im Mietvertrag vereinbarte Pflege auf besonders fachmännische Art zuteil werde und weil der Pfarrschopf samt Jugendraum quasi Tür an Tür zur Pfarrhauswohnung liege.

Wann der Zwischenmieter die Wohnung wieder verlassen muss, hänge von der neuen Pfarrperson ab, sagt Steiner. «Sofern sie Wert darauf legt, kann die Pfarrperson in die Pfarrwohnung einziehen.» Falls nicht, könne der Zwischenmieter das Mietverhältnis verlängern. Der Zins würde sich dann allerdings um bis zu 500 Franken pro Monat erhöhen. Das könne man für diese attraktive Wohnung verlangen, so Steiner.

Kamin überflüssig

Die Wohnung des 1885 erbauten Pfarrhauses, in der die Familie Schmid zwölf Jahre lang gelebt hat, wird derzeit renoviert. Gestern begannen die Handwerker mit dem Abbau des defekten Kamins, zu dem die Denkmalpflege laut Steiner ihr Einverständnis gegeben hat. «Es braucht den Kamin ohnehin nicht mehr, da das Pfarrhaus mit Erdsonde beheizt wird.»

Bis die Pfarrwahlkommission die Nachfolge von Pfarrer Schmid auserkoren hat, übernimmt Pfarrerin Christa Gerber aus Biel. (Der Landbote)