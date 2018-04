Auf Textilien folgen Immobilien

Herr Aemissegger, Sie gaben den Aktionären der Eskimo Textil AG an der Generalversammlung ein positives Geschäftsjahr 2017 mit gutem Ergebnis bekannt. Womit sind Sie im Speziellen zufrieden?

Ralph B. Aemissegger: Unser ausgewiesener Gewinn für das letzte Jahr beträgt 1,8 Millionen Franken und konnte direkt als Dividende an die Aktionäre ausgezahlt werden. Wir haben keine Schulden.

Gilt das gute Ergebnis auch für den Fabrikladen in Turbenthal, obwohl die Eskimo seit 2001 nicht mehr selbst produziert?

In unserem Fabrikladen, der heute ein Textilshop mit eingekauftem Angebot ist, schreiben wir trotz eines Umsatzrückganges von rund sieben Prozent immer noch schwarze Zahlen. Das gigantische Wachstum des Onlinegeschäfts macht uns jedoch zu schaffen. Die junge Generation shoppt online. Laut Prognosen werden in der Schweiz in den nächsten Jahren im Zuge dieser Entwicklung rund 3000 Fachgeschäfte eingehen.

Mischt die Eskimo auch im Online-Versandhandel mit?

Dafür sind wir zu klein. Wir konzentrieren uns deshalb weiterhin auf kundenorientierte Angebote wie etwa das Betten-Studio oder Vorhänge nach Mass, die weniger vergleichbar sind.

Mit der Umnutzung der ehemaligen Industrieareale in Pfungen und Turbenthal hat sich die Eskimo rechtzeitig ein anderes Standbein geschaffen. Wie läuft es in der Immobiliensparte?

Wir sind sehr zufrieden. Unsere Immobilien in Pfungen und Turbenthal sind alle vermietet. Im Eskimo-Gewerbezentrum in Pfungen sind heute über 90 Einzelfirmen bei uns eingemietet. 300 Personen arbeiten dort. Wir hatten mit der Fabrik sehr gute Zeiten. Aber heute ist die Immobiliensparte unser Hauptstandbein. In dieses haben wir in den letzten Jahren gegen 30 Millionen Franken investiert. Sorgen bereitet uns allerdings der anhaltende Bauboom im Tösstal, das ja völlig zubetoniert wird.

Ein Teil des Wohnbaubetons stammt ja aber auch von der Eskimo, oder?

Wir haben nicht viel Beton ins Tösstal getragen. Die Eskimo baut nur dort, wo sie ohnehin Land besitzt. Wir besitzen nur in der Gemeinde Turbenthal Immobilien. Im Ganzen sind das 100 Wohnungen. 50 davon wurden in den letzten zwölf Jahren in drei Etappen auf dem alten Fabrikareal erstellt.

Inwiefern betrifft Sie der Bauboom im Tösstal überhaupt? Die Wohnungen der Eskimo sind ja alle vermietet.

Das stimmt. Doch das Überangebot an Wohnungen respektive die Marktsättigung bewirkt, dass Sie künftig mehr Zeit brauchen werden, leer werdende Wohnungen wieder zu vermieten. Ich spreche vor allem von den grösseren Wohnungen.

In Pfungen planen Sie auch eine Überbauung an der Töss. Wie steht es damit?

Die Planung für die 54 Wohnungen steht. Hier warten wir momentan auf die Baubewilligung. Das Ganze verzögerte sich, weil das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft uns Auflagen wegen der Altlasten gemacht hat. Im Abstand von drei Monaten wurden spezielle Grundwasseranalysen durchgeführt. Wir wollen die Überbauung Riverside in Etappen bauen. Je nach Vermietung ziehen wir das ganze Projekt mit allen fünf Mehrfamilienhäusern durch oder wir legen nach dem Bau der hinteren drei Gebäude eine Pause ein.

In Pfungen wurde in den letzten Jahren enorm viel gebaut. Befürchten Sie hier nicht auch eine Sättigung auf dem Wohnmarkt?

Im Gegenteil. 15 Wohnungen von Riverside sind bereits reserviert, bevor wir überhaupt mit der Vermarktung begonnen haben. Dazu muss man natürlich auch sagen: Die Lage in Pfungen direkt an der Töss ist attraktiv, es ist ruhig hier, kein Fluglärm und Zürich ist gut erreichbar. Hinzu kommt, dass es neuerdings direkt vor der geplanten Überbauung eine Bushaltestelle gibt.

