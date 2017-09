Auf den Ruhetag verzichten sie

Ein Restaurant, das sieben Tage in der Woche offen hat? Die beiden neuen Wirte vom Restaurant Sonne in Buch am Irchel wollen das versuchen. Sie praktizieren es bereits seit dem 1. August. Die Gastwirte Orce Vasilev (46) und Georg Tushi (51) führen das einzige Restaurant in Buch am Irchel gemeinsam. «Unsere Söhne helfen uns dabei», sagt Vasilev, dreifacher Vater.

Reger Betrieb

Der Start des neuen Betriebs, der auf den Ruhetag verzichtet und werktags täglich von 9 bis 14 und 17 bis 24 Uhr und am Wochende von 9 bis 23 Uhr geöffnet hat, scheint gelungen. An diesem Montagvormittag herrscht in der Gaststube kurz nach Öffnung reger Betrieb. Das Telefon klingelt. Orce Vasilev nimmt eine Reservation fürs Abendessen entgegen. Die Tür geht auf. Eine Gruppe von Turnerinnen strömt ins Lokal, das an der Hauptstrasse liegt, und nimmt an der langen Tafel Platz. Derweil werden Tische fürs Mittagessen aufgedeckt.

Die Nachfolger von Therese und Hansjakob Zurbuchen, die das Restaurant im Juli aus gesundheitlichen Gründen aufgeben mussten, sind beide gelernte Köche und stammen aus Exjugoslawien. Vasilev ist in Mazedonien geboren. Die Wurzeln seines Geschäftspartners liegen in Kosovo.

Unabhängig voneinander waren die beiden bislang in der deutschen Gastronomie tätig. Vasilev in Heidelberg und der zweifache Familienvater Tushi in Singen. Die neuen Sonnenwirte kennen sich zwar schon seit einiger Zeit. «Zusammengearbeitet haben wir aber noch nie.»

Gutbürgerlich und mediterran

Jetzt ist es durch Vasilevs Bekanntschaft mit Vorgänger Hansjakob Zurbuchen soweit gekommen. «Ich habe Hansjakob durch einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt, die Chemie stimmte sofort», sagt der Wirt, der auch Metzger ist. Als er hörte, dass ein Nachfolger für die Sonne gesucht werde, klopfte er bei Kollege Tushi an. Der frühere Schiffskoch, der lange im Bistro 77 in Singen tätig war, sagte sofort zu. Vasilev hatte bis dahin im Restaurant Makedonia in Heidelberg gearbeitet, einem Lokal, das seit 30 Jahren in den Händen seiner Familie liege. «In der Sonne verfolgen wir ein ähnliches Konzept: gutbürgerliche Küche mit mediterranem Touch.»

Auf der Speisekarte reicht die Auswahl vom gemischten Fischteller über Kalbsgeschnetzeltes und Cordonbleu bis hin zu Cevapcici oder gefülltem Rindshacksteak mit Käse. Beliebt sei auch der Bauernspiess mit Peperoni, Zwiebeln, Pommes und Paprikasauce, sagen die Sonnenwirte.

«Ich habe schon einige Male hier gegessen, es war ausgezeichnet», schwärmt eine Teilnehmerin der sportlichen Frauenrunde. Das Lokal sei überdies sehr kinderfreundlich. «Toll ist auch, dass wir nun am Montag hier einkehren können.» Dass die neuen Wirte auf den Ruhetag am Montag verzichten, ist für diese kein Problem. «Wir sind Kämpfer, uns ist nie etwas zuviel», sagt Vasilev. Und jetzt, da jeder von ihnen eine Betriebswohnung über der Gaststube bewohne, könne man sich abwechseln. «Wir müssen ja nur die Treppe hinunter und sind schon im Lokal.» (Der Landbote)